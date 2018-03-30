В Прикамье ФАС нашла сговор между двумя медкомпаниями

Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, компании, участвуя в нескольких электронных аукционах по поставке материалов для медлабораторий, использовали программаное обеспечение — роботов с одинаковыми настройками, рассчитанными на то, что торги завершаются в первую же секунду с минимальным снижением.

Антимонопольщики убеждены, что фирмы просто вступили в сговор и еще до начала аукциона решили, кто будет победителем. В итоге, ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» добровольно признали свою вину.