В Прикамье ФАС нашла сговор между двумя медкомпаниями
ПЕРМЬ, 30 марта, ФедералПресс. В Пермской крае ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» стали фигурантами антимонопольного разбирательства.
ПЕРМЬ, 30 марта, ФедералПресс. В Пермской крае ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» стали фигурантами антимонопольного разбирательства.
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Антимонопольщики убеждены, что фирмы просто вступили в сговор и еще до начала аукциона решили, кто будет победителем. В итоге, ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» добровольно признали свою вину.
Ранее сообщалось о том, что специалисты ОНФ выявили признаки картеля и сговора нескольких фирм в сфере поставок питания в медучреждения в Прикамье.
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