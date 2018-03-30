Кто в Молдове может выходить на пенсию на льготных условиях

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основе которых назначается пенсия по возрасту на льготных условиях, откорректирован. Соответствующее постановление правительства Молдовы опубликовано в пятницу в Официальном мониторе (Официальный вестник) страны.

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Таким образом, новый список включает 64 позиции, а количество рабочих мест с особыми условиями труда увеличился до 1684 единиц.

В частности, среди прочего расширен раздел «Химическое производство». В него включены «рабочие и мастера предприятий, занятые полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: неорганической химии, полимеров, пластических масс (включая композиционные материалы, стеклопластики и полиуретаны), каучуков, лаков и красок, эмалей, бытовой химии, органического синтеза, спиртов и их производных в цехах, отделениях, участках и установках при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 класса опасности». В этом случае право на пенсию по возрасту на льготных условиях предоставляется всем работникам, выполняющим эти работы, независимо от профессии.

«Рабочие, занятые на внутренней очистке резервуаров, баков, цистерн, отсеков танков судов от нефтепродуктов и химических веществ, имеют право на пенсию на льготных условиях, независимо от их места работы: химические предприятия, транспорт, термоэлектрические станции и т. д. », — отмечено в тексте закона.

Средний размер пенсии одного получателя пенсии на льготных условиях со сниженным возрастом выхода на пенсию составляет 1500 леев.

Напомним, что уже с 1 апреля в Молдове пройдет индексация на 6,6% всех видов пенсий. Таким образом, пенсии по возрасту вырастут на 96,36 лея (532,1 тысячи человек), пенсии по инвалидности — в среднем на 75,82 лея (128,5 тысячи человек), пенсии по потере кормильца — на 50,49 лея (12 тысяч граждан), пенсия участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — на 201,31 лея (1792 человека).