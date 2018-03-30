В Копейске два перевозчика снизят стоимость проезда в маршрутках
Два перевозчика Копейска сообщили о добровольном снижении цен на проезд в маршрутных такси по 9 маршрутам, сообщили НаканунеRU в
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Два перевозчика Копейска сообщили о добровольном снижении цен на проезд в маршрутных такси по 9 маршрутам, сообщили НаканунеRU в
Цены на проезд будут снижены с 1 апреля.
Напомним, УФАС заподозрило 13 перевозчиков Копейска в заключении антиконкурентного соглашения
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