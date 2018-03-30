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14:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У новосибирцев в два раза выросли долги по кредитам и налогам

Многие банки намерены взыскать свои деньги через суд, сбором долгов в таких случаях занимаются приставы. Вопрос — в эффективности. Так, в минувшем году собрали лишь 10 процентов от того, что задолжали злостные неплательщики. В суды сегодня идут и рядовые граждане — одолжили деньги знакомым, а те не вернули. Правда — на их стороне, так почему же в сыщика должен превратиться сам пострадавший?

«Эта толстая кипа бумаг — доказательство: три года «внештатно работал судебным приставом», — шутит Василий Андреевич, хотя признает — впору расплакаться от бессилия. Еще в 2015 году выиграл суд — соседи не отдали крупную сумму. Вернуть деньги, казалось, проще некуда — у должников есть бизнес, на два грузовика в ходе процесса наложили арест. Только розыском имущества и самих владельцев, говорит пенсионер, всё это время пришлось заниматься самостоятельно, информацию регулярно поставлял приставам.

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Реакция Службы обескуражила. Усилиями пенсионера одну машину должника в итоге удалось найти и продать, но большая часть долга так и не погашена. Приставы сетуют — сами не ведут розыскную деятельность, запросы в базы данных других ведомств могут делать не чаще одного раза в два месяца. Случай с пенсионером считают небезнадежным, хотя результат говорит об обратном.

Наталья Михайлова, начальник отдела организации розыска и реализации имущества должников УФССП по Новосибирской области: «Там, кроме транспортного средства, был еще наложен арест на движимое имущество — телевизор, бытовую технику, которая находилась на даче, — но в связи с отсутствием покупательского спроса реализовать их не удалось. Но, согласно законодательству, приставы отработали данное имущество».

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Выиграть суд — полдела. Добиться исполнения решения порой намного труднее. Сегодня в новосибирских судах — десятки исков о бездействии Службы судебных приставов, а выигрывают такие процессы единицы. Сегодня доказать нарушения в работе госструктуры стало еще сложнее, чем раньше».

С января 2018 года привлечь к ответственности пристава можно только за нарушение сроков исполнительных действий. Формально с этим, как правило, всё в порядке, но стимул быть более настойчивыми у сотрудников Службы отсутствует. Еще несколько лет назад они получали премии за взысканные долги, сегодня поощрения нет. Автор двух книг по исполнительному производству, юрист Константин Зиновьев считает — другая свежая поправка в закон сделает эту службу еще менее эффективной.

Константин Зиновьев, юрист: «Приставам предъявляется требование только среднего общего образования — то есть, окончив школу, можно стать приставом. И это при том, что сейчас у нас на каждого пристава одновременно приходится по несколько тысяч производств».

Идеальный должник для такой структуры — представитель самой незащищенной части населения: пенсионер или льготник. У него все счета на виду, арест — в один клик компьютерной мыши. Вот только скромные суммы взысканий в этом случае вряд ли покроют бюджет на содержание большой госструктуры.

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