Омским фермерам, пострадавшим от АЧС, выдают цыплят
Региональные птицефабрики выдали уже 1120 тыс. молодых петушков.
Региональные птицефабрики выдали уже 1120 тыс. молодых петушков.
Омским фермерам, пострадавшим от АЧС, выдают цыплят. Об этом сообщает
Региональный Минсельхоз с марта начал бесплатно выдавать фермерам, пострадавшим в 2017 году от африканской чумы свиней, суточных петушков яичных кроссов. Цыплят с птицефабрик забирают главы сельских поселений, а затем согласно спискам раздают жителям деревень и сёл.
Всего по состоянию на 30 марта фермерам выдали уже 120 тыс. цыплят: 45 тыс. — на Любинской птицефабрике и 75 тыс. — на Иртышской. Ещё 140 тыс. цыплят в начале апреля планируют выдать владельцам личных подсобных хозяйств Любинского, Калачинского, Таврического, Азовского, Саргатского и Исилькульского районов.
Отметим, что всего до июля 2018 года птицефабрики планируют выдать 675 тыс. петушков.
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