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14:36 (мск), источник: Югополис

Власти Краснодара продолжат курс на отмену маршруток

Приоритет будет отдан трамваям и троллейбусам.

Работа по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта проводится с 2016 года, в нынешнем году она будет продолжена. В её рамках за прошедшие два года прекратили действовать 15 автобусных маршрутов-дублеров, откорректированы и усилены оставшиеся на этих направлениях.

— Главная задача оптимизации — устранить дублирование и нарастить частоту движения транспорта по тем маршрутам, которые продолжают работать и по которым курсируют транспортные средства большой вместимости. Проводимые изменения не приведут к снижению качества обслуживания жителей. Наоборот, с точки зрения логистики, маршрутная сеть будет более выверенной и удобной,
Артем Доронин
заместитель главы Краснодара

По результатам проведенного городским департаментом транспорта и дорожного хозяйства анализа были определены маршруты, которые имеют большое (до 80−90%) процентное наложение между собой.

Как отметил Артем Доронин, оптимизация системы общественного транспорта как раз и направлена на то, чтобы снизить процент дублирования и соответственно — уменьшить транспортную нагрузку на направлениях, по которым проходят идентичные маршруты. А также чтобы повысить приоритетность трамваев и троллейбусов, которые могут перевозить наибольшее количество пассажиров.

Вице-мэр подчеркнул, что все мероприятия по оптимизации маршрутной сети, как правило, сопровождаются увеличением подвижного состава и продлением схем движения маршрутов, по которым ходят троллейбусы и автобусы большой вместимости.

Например, для повышения качества транспортного обслуживания жителей Комсомольского микрорайона была организована стабильная работа автобусов большой вместимости: № 10 «Комсомольский микрорайон — посёлок 1-е отделение учхоза «Кубань» и № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница», а также троллейбуса № 20 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» — Комсомольский микрорайон».

В часы максимальных пиковых нагрузок по маршруту № 10 работает 28 автобусов большой вместимости с интервалом движения 5−7 минут, по маршруту № 14 — 24 с интервалом движения 7 минут, по маршруту № 20 — 16 троллейбусов с интервалом 9−10 минут. Это, в том числе, обеспечивает должный уровень перевозок после отмены автобусного маршрута № 27, который обслуживали 19 автобусов средней вместимости — 23 человека с интервалом движения в час пик — 11 минут.

В 2016 году были отменены 8 автобусных маршрутов (№№ 9, 19, 50, 122А, 123А, 133А, 181А, 171А), а также скорректированы схемы движения 3-х автобусных маршрутов (№ 10, № 186Б и № 141А).

В 2017-м отменено 7 автобусных маршрутов (№№ 12, 15, 17, 49, 111А, 130А, 137А) и скорректированы схемы 8 автобусных маршрутов (№№ 2, 20, 30, 37, 40, 93, 95, 138А).

В нынешнем году изменены схемы движения ряда действующих автобусных маршрутов, в частности — №№ 8, 20, 45 и 65, прекратили работу 2 автобусных маршрута — №№ 27 и 13. До конца года перестанут действовать еще 5, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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