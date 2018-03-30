В Волжском с 1 июля изменится система обращения с ТКО
Обработкой, обезвреживанием и захоронением коммунальных отходов займется региональный оператор.
Обработкой, обезвреживанием и захоронением коммунальных отходов займется региональный оператор.
Новая система обращения с ТКО, по которой собственники и наниматели жилья смогут заключать с регоператором «прямые» договоры на оказание услуг внедряется в городе Волжском. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, по новой системе регоператор не сможет отказать в заключении договора на прием отходов, если собственник ТКО находится в зоне его деятельности, даже в удаленных районах и сельской местности. В настоящее время туда отказываются ездить крупные лицензированные транспортировщики,
Добавим, регоператор выбирается на срок не менее чем 10 лет на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ. Региональные программы обращения с отходами на сегодняшний день утверждены в 45 субъектах.
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