В Волжском с 1 июля изменится система обращения с ТКО

Новая система обращения с ТКО, по которой собственники и наниматели жилья смогут заключать с регоператором «прямые» договоры на оказание услуг внедряется в городе Волжском. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации Волжского, после перехода на новую систему ответственный за обработку, обезвреживание и захоронение коммунальных отходов будет не только вывозить отходы, но и координировать весь процесс обращения с ТКО, вплоть до ликвидации несанкционированных свалок.

Отметим, по новой системе регоператор не сможет отказать в заключении договора на прием отходов, если собственник ТКО находится в зоне его деятельности, даже в удаленных районах и сельской местности. В настоящее время туда отказываются ездить крупные лицензированные транспортировщики, из-за чего возникают нелегальные свалки.