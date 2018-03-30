Северный выезд Волгограда будет реконструирован

Источник: РИАЦ

Автодорога будет отремонтирована в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения будет определен во второй половине апреля. Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ, после окончания которого в большой микрорайон в поселке Латошинка будет вести широкая и комфортная автодорога. Помимо восстановления автострады будут установлены футляры сети водоснабжения и канализации, выполнено переустройство поливочного водопровода и дренажа, переложен участок газопроводов, обновлена система уличного освещения. Первоначальная стоимость контракта составляет почти 370 миллионов рублей.

Напомним, что улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать уже в нынешнем году.

Читайте также В Волгограде начали делать съезд для укороченного маршрута скоростных трамваев к ЧМ-2018

С 2014 года в Волгоградской области к ремонту дорог привлекают только опытных, ранее хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков. Перед исполнителями ставится задача не только отремонтировать участки автострады, но и восстановить улицы, магистрали, проспекты целиком. Именно такой подход к определению подрядной организации позволил в последние годы значительно улучшить качество проводимых в городе и регионе работ.