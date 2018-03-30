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17:48 (мск), источник: РИАЦ

Северный выезд Волгограда будет реконструирован

Масштабные работы по восстановлению дорожного полотна на улице Героев Тулы в границах выезда на город Волжский и улицы Латошинской начнутся уже в течение месяца.

Источник: РИАЦ

Автодорога будет отремонтирована в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Исполнитель контракта на комплексную реконструкцию еще одной автодороги общегородского значения будет определен во второй половине апреля. Подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ, после окончания которого в большой микрорайон в поселке Латошинка будет вести широкая и комфортная автодорога. Помимо восстановления автострады будут установлены футляры сети водоснабжения и канализации, выполнено переустройство поливочного водопровода и дренажа, переложен участок газопроводов, обновлена система уличного освещения. Первоначальная стоимость контракта составляет почти 370 миллионов рублей.

Напомним, что улица Героев Тулы была включена в резерв федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуемого в Волгоградской агломерации. После выделения дополнительных средств из городского и федерального бюджетов и подготовки соответствующей технической документации проект реконструкции было решено реализовать уже в нынешнем году.

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С 2014 года в Волгоградской области к ремонту дорог привлекают только опытных, ранее хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков. Перед исполнителями ставится задача не только отремонтировать участки автострады, но и восстановить улицы, магистрали, проспекты целиком. Именно такой подход к определению подрядной организации позволил в последние годы значительно улучшить качество проводимых в городе и регионе работ.

Добавим, что обновление дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития региона, принятой в 2014 году. Комплексный подход к развитию дорожно-транспортной сферы, применяемый регионом, получил доверие и поддержку федерального центра. В 2015 — 2017 годах в результате строительства и ремонта улично-дорожной сети Волгограда обновлено порядка 2,5 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия. На реализацию масштабной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде в 2018 году направлено более миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. Постановление о выделении средств губернатор региона Андрей Бочаров подписал в конце января. Общая протяженность дорог, обновляемых в рамках программы в 2018 году, составит почти 60 километров.

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