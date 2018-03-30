Прожиточный минимум в Ростовской области за 4 квартал 2017 года снизился на 5,3 процента
Прожиточный минимум в Ростовской области за 4 квартал 2017 года снизился на 5,3 процента. Такую цифру озвучили в Ростовстате.
Прожиточный минимум в Ростовской области за 4 квартал 2017 года снизился на 5,3 процента. Такую цифру озвучили в Ростовстате.
В ведомстве рассказали, что по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале 2017 года величина прожиточного минимума снизилась в среднем на 5,3 процента. Теперь величина прожиточного минимума составляет 9 262 рубля.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума стала меньше на 5,3 процента. В пересчете на деньги это 9 857 рубля. Для пенсионеров — 7 512 рубля (на пять процентов меньше, чем в предыдущий период. И для детей — 9 662 (уменьшилось на 5,9 процента).
При этом на минимальный набор продуктов питания, в среднем, заложено 4 093 рубля. Кроме того, на покупку непродовольственных товаров можно потратить 2 045, а на услуги — 2 459 рубля. Расходы по обязательным платежам и сборам, по данным статистиков, обойдутся в 665 рублей.
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