Прожиточный минимум в Ростовской области за 4 квартал 2017 года снизился на 5,3 процента

Источник: Комсомольская правда

В ведомстве рассказали, что по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале 2017 года величина прожиточного минимума снизилась в среднем на 5,3 процента. Теперь величина прожиточного минимума составляет 9 262 рубля.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума стала меньше на 5,3 процента. В пересчете на деньги это 9 857 рубля. Для пенсионеров — 7 512 рубля (на пять процентов меньше, чем в предыдущий период. И для детей — 9 662 (уменьшилось на 5,9 процента).