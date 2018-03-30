Закон о платежных услугах пройдет общественное обсуждение
В Беларуси стал проблемным вопрос проведения платежей за услуги небанковским организациям.
В Беларуси стал проблемным вопрос проведения платежей за услуги небанковским организациям.
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Проект закона о платежных услугах, который планировалось принять в этом году, пройдет через общественное обсуждение, рассказала журналистам начальник отдела надзора за платежной системой Нацбанка Татьяна Рускевич.
Будут учтены все предложения
По ее словам, проект закона находится на итоговой стадии разработки. Рускевич добавила, что после того, как проект закона будет согласован в рамках рабочей группы, он будет выложен в интернете для общественного обсуждения.
Специалист подчеркнула, что совершенно любой белорусский гражданин сможет не только его прочитать, но и прислать свои замечания и предложения.
Уже в этом году после прохождения всех согласований в рамках рабочей группы и общественного обсуждения закон будет внесен в белорусский парламент.
Закон повысит конкурентоспособность
Ранее о том, что закон о платежных системах будет подписан уже в 2018 году, рассказывал зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
Это вызвано тем, что в Беларуси достаточно остро стоит проблема урегулирования отношений при проведении оплаты за услуги небанковских организаций.
Если такой закон будет принят, то в Беларуси
Новый закон призван гарантировать конкурентоспособность платежного рынка в стране, а также создать условия для благоприятного инвестиционного климата. Также это позволит ускорить процесс интеграции платежных систем в рамках ЕАЭС.
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