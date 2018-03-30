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17:40 (мск), источник: Sputnik.by

Закон о платежных услугах пройдет общественное обсуждение

В Беларуси стал проблемным вопрос проведения платежей за услуги небанковским организациям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Проект закона о платежных услугах, который планировалось принять в этом году, пройдет через общественное обсуждение, рассказала журналистам начальник отдела надзора за платежной системой Нацбанка Татьяна Рускевич.

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Будут учтены все предложения

По ее словам, проект закона находится на итоговой стадии разработки. Рускевич добавила, что после того, как проект закона будет согласован в рамках рабочей группы, он будет выложен в интернете для общественного обсуждения.

Специалист подчеркнула, что совершенно любой белорусский гражданин сможет не только его прочитать, но и прислать свои замечания и предложения.

Уже в этом году после прохождения всех согласований в рамках рабочей группы и общественного обсуждения закон будет внесен в белорусский парламент.

Закон повысит конкурентоспособность

Ранее о том, что закон о платежных системах будет подписан уже в 2018 году, рассказывал зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Это вызвано тем, что в Беларуси достаточно остро стоит проблема урегулирования отношений при проведении оплаты за услуги небанковских организаций.

Если такой закон будет принят, то в Беларуси интернет-порталы, платформы и службы доставки смогут принимать платежи. Закон также пропишет правила введения двухфакторной аутентификации и гарантии безопасности личных данных пользователя.

Новый закон призван гарантировать конкурентоспособность платежного рынка в стране, а также создать условия для благоприятного инвестиционного климата. Также это позволит ускорить процесс интеграции платежных систем в рамках ЕАЭС.

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