Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
Назван лучший автомобиль в мире
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Какие ограничения для транспорта ожидаются в России
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
18:42 (мск), источник: РИА Новости

На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Экономические потери Украины от запуска проекта «Северный поток — 2» могут составить около трех миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на коммерческого директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко.

Источник: Reuters

«Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно три процента ВВП… Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы, — сказал Витренко. — Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз. — Прим. ред.)».

Читайте также
Польша нашла замену российскому газу

Также он отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы сохранить транзит газа и предпринять определенные шаги, которые снизили бы «риск строительства «Северного потока — 2». По словам Витренко, в стране ожидают решения Евросоюза, которое могло бы повлиять на создание российской газотранспортной системы.

Ранее в компании «Нафтогаз» назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» неприятным, но прогнозируемым.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».

Читайте также
«Северному потоку-2» не хватит труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства «Северного потока — 2». Их лидеры уверены, что это проект политический. По данным СМИ, обращение также подписали Киев и Кишинев.

Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Это было непристойно. Почему Западу стыдно за высылку дипломатов
В армию призовут не служивших по состоянию здоровья
МИД официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь