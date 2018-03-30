На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»

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«Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно три процента ВВП… Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы, — сказал Витренко. — Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз. — Прим. ред.)».

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Также он отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы сохранить транзит газа и предпринять определенные шаги, которые снизили бы «риск строительства «Северного потока — 2». По словам Витренко, в стране ожидают решения Евросоюза, которое могло бы повлиять на создание российской газотранспортной системы.

Ранее в компании «Нафтогаз» назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» неприятным, но прогнозируемым.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства «Северного потока — 2». Их лидеры уверены, что это проект политический. По данным СМИ, обращение также подписали Киев и Кишинев.