Комиссия МБВ в начале апреля посетит Екатеринбург для оценки его возможностей принять ЭКСПО-2025

Источник: РИА "Новости"

«Делегация МБВ, которую возглавляет посол Республики Корея в Королевстве Дания Джай-Чул Чой, встретится с высшим руководством РФ, представителями федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, деловых и культурных кругов», — говорится в сообщении.

3 и 4 апреля мероприятия инспекционного визита пройдут в Екатеринбурге под руководством председателя оргкомитета ЭКСПО-2025, зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

В эти дни запланированы презентации глав заявочного досье и осмотр площадки, зарезервированной под выставку.

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5 апреля в Москве должно состояться выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Также делегация МБВ проведет встречи руководством страны, Федерального собрания РФ и лидерами фракций.

В сообщении отмечается, что визит инспекционной комиссии МБВ пройдет в соответствии с утвержденной очередностью оценки заявок всех стран-кандидатов.

Так, с 5 по 8 марта представители МБВ проверили заявку Японии, которая выдвинула в качестве города-кандидата Осаку. Посещение азербайджанского Баку запланировано на период с 17 по 19 апреля.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в мае 2017 года. Решение о месте проведения выставки будет принято на 164-ой сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.