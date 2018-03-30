Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
3-летняя дочка Навки и Пескова дебютировала на ледовом шоу
Прогноз о скором будущем футуролога, чьи слова сбывались на 86%
Почти половина генетических тестов могут врать
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
В фаст-фуде нашли фталаты
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
16:03 (мск), источник: Интерфакс

Комиссия МБВ в начале апреля посетит Екатеринбург для оценки его возможностей принять ЭКСПО-2025

Екатеринбург. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) с 3 по 5 апреля приедет в Россию, чтобы оценить возможности Екатеринбурга принять выставку ЭКСПО в 2025 году, сообщает заявочный комитет ЭКСПО-2025.

Источник: РИА "Новости"

«Делегация МБВ, которую возглавляет посол Республики Корея в Королевстве Дания Джай-Чул Чой, встретится с высшим руководством РФ, представителями федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, деловых и культурных кругов», — говорится в сообщении.

3 и 4 апреля мероприятия инспекционного визита пройдут в Екатеринбурге под руководством председателя оргкомитета ЭКСПО-2025, зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

В эти дни запланированы презентации глав заявочного досье и осмотр площадки, зарезервированной под выставку.

Читайте также
Екатеринбург претендует на право проведения ЭКСПО в 2025 году

5 апреля в Москве должно состояться выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Также делегация МБВ проведет встречи руководством страны, Федерального собрания РФ и лидерами фракций.

В сообщении отмечается, что визит инспекционной комиссии МБВ пройдет в соответствии с утвержденной очередностью оценки заявок всех стран-кандидатов.

Так, с 5 по 8 марта представители МБВ проверили заявку Японии, которая выдвинула в качестве города-кандидата Осаку. Посещение азербайджанского Баку запланировано на период с 17 по 19 апреля.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в мае 2017 года. Решение о месте проведения выставки будет принято на 164-ой сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Если Екатеринбург победит, ЭКСПО будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема выставки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» прошли новые задержания
Россия «зеркально» ответила на высылку дипломатов из Европы
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Изображая русских. Чем занимаются «летчики-оборотни» ВМС США
Власти намерены привлечь к ответственности оператора «Ядрово»
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь