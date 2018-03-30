Комиссия МБВ в начале апреля посетит Екатеринбург для оценки его возможностей принять ЭКСПО-2025
Екатеринбург. 30 марта.
Екатеринбург. 30 марта.
«Делегация МБВ, которую возглавляет посол Республики Корея в Королевстве Дания
3 и 4 апреля мероприятия инспекционного визита пройдут в Екатеринбурге под руководством председателя оргкомитета ЭКСПО-2025, зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича.
В эти дни запланированы презентации глав заявочного досье и осмотр площадки, зарезервированной под выставку.
5 апреля в Москве должно состояться выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Также делегация МБВ проведет встречи руководством страны, Федерального собрания РФ и лидерами фракций.
В сообщении отмечается, что визит инспекционной комиссии МБВ пройдет в соответствии с утвержденной очередностью оценки заявок всех
Так, с 5 по 8 марта представители МБВ проверили заявку Японии, которая выдвинула в качестве
Если Екатеринбург победит, ЭКСПО будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Тема выставки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
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