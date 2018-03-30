Перебои в энергоснабжении возможны в апреле-мае на западе Крыма из-за работ на ЛЭП

Источник: Интерфакс

«Строительство и реконструкция высоковольтных линий для выдачи мощности расширяющейся Сакской ТЭЦ потребовали введения в регионе ремонтных режимов работы в апреле-мае. Перебои в энергоснабжении потребителей возможны при устранении возникающих технологических нарушений для оперативных переключений и запуска резервных источников электроснабжения потребителей», — говорится в пресс-релизе.

Приведены в повышенную готовность резервные источники систем электроснабжения (РИСЭ).

«Оповещены городские и районные администрации, которые в случае возникновения дефицита мощности обеспечат работу ответственного персонала и пуск своих РИСЭ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, «Крымэнерго» предупреждает, что днем 2 и 3 апреля будут планово отключаться потребители сакского поселка городского типа Новофедоровка.

«В период монтажа технологически сложного участка новой линии электропередачи необходимо отключение смежных ЛЭП», — поясняют энергетики.

«Крымэнерго» просит жителей западного Крыма с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Население Евпатории — более 106 тысяч человек, Сакского района — свыше 76 тысяч.