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17:36 (мск), источник: Интерфакс

Перебои в энергоснабжении возможны в апреле-мае на западе Крыма из-за работ на ЛЭП

30 марта. Interfax-Russia.ru — Периодические отключения электричества в Евпатории и Сакском районе Крыма вероятны в апреле-мае из-за выполнения работ по строительству и реконструкции ЛЭП, сообщила пресс-служба «Крымэнерго» в пятницу.

Источник: Интерфакс

«Строительство и реконструкция высоковольтных линий для выдачи мощности расширяющейся Сакской ТЭЦ потребовали введения в регионе ремонтных режимов работы в апреле-мае. Перебои в энергоснабжении потребителей возможны при устранении возникающих технологических нарушений для оперативных переключений и запуска резервных источников электроснабжения потребителей», — говорится в пресс-релизе.

Приведены в повышенную готовность резервные источники систем электроснабжения (РИСЭ).

«Оповещены городские и районные администрации, которые в случае возникновения дефицита мощности обеспечат работу ответственного персонала и пуск своих РИСЭ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, «Крымэнерго» предупреждает, что днем 2 и 3 апреля будут планово отключаться потребители сакского поселка городского типа Новофедоровка.

«В период монтажа технологически сложного участка новой линии электропередачи необходимо отключение смежных ЛЭП», — поясняют энергетики.

«Крымэнерго» просит жителей западного Крыма с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Население Евпатории — более 106 тысяч человек, Сакского района — свыше 76 тысяч.

Как сообщалось, компания «КрымТЭЦ» занимается расширением ТЭЦ «Сакских тепловых сетей» с установкой ПГУ-120 МВт. Ожидается, что первая очередь объекта начнет работу и выдачу мощности в энергосистему Крыма в ближайшее время, вся станция — к ноябрю текущего года. Проект обойдется в 14 млрд рублей.

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