Перебои в энергоснабжении возможны в апреле-мае на западе Крыма из-за работ на ЛЭП
30 марта.
30 марта.
«Строительство и реконструкция высоковольтных линий для выдачи мощности расширяющейся Сакской ТЭЦ потребовали введения в регионе ремонтных режимов работы в
«Оповещены городские и районные администрации, которые в случае возникновения дефицита мощности обеспечат работу ответственного персонала и пуск своих РИСЭ», — отмечается в сообщении.
Кроме того, «Крымэнерго» предупреждает, что днем 2 и 3 апреля будут планово отключаться потребители сакского поселка городского типа Новофедоровка.
«В период монтажа технологически сложного участка новой линии электропередачи необходимо отключение смежных ЛЭП», — поясняют энергетики.
«Крымэнерго» просит жителей западного Крыма с пониманием отнестись к возможным неудобствам.
Население Евпатории — более 106 тысяч человек, Сакского района — свыше 76 тысяч.
Как сообщалось, компания «КрымТЭЦ» занимается расширением ТЭЦ «Сакских тепловых сетей» с установкой ПГУ-120 МВт. Ожидается, что первая очередь объекта начнет работу и выдачу мощности в энергосистему Крыма в ближайшее время, вся станция — к ноябрю текущего года. Проект обойдется в 14 млрд рублей.
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