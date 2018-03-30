В Татарстане планируется построить завод по переработке люпина
(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). В Татарстане планируется создание производства по переработке люпина (сельхозкультура семейства бобовых — прим. Т-и).
(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). В Татарстане планируется создание производства по переработке люпина (сельхозкультура семейства бобовых — прим. Т-и).
Предположительно завод может быть построен в Кукморском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.
По его словам, говорить о сроках реализации проекта, производственной мощности завода и объеме инвестиций пока рано. Сейчас ведутся подготовительные работы. По словам Габдрахманова,
В Татарстане выращиванием люпина активно занимаются в хозяйствах холдинга «Агросила Групп». В ближайшие несколько лет площади под эту культуру в республике планируется значительно увеличить. По словам замминистра, люпин является весьма перспективной культурой в Татарстане. Он лучше приспособлен для местных климатических условий, чем соя, при этом не уступает ей по питательности. Люпин может использоваться как ценная добавка при производстве кормов.
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