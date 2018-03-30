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17:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане планируется построить завод по переработке люпина

(Казань, 30 марта, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). В Татарстане планируется создание производства по переработке люпина (сельхозкультура семейства бобовых — прим. Т-и).

Предположительно завод может быть построен в Кукморском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

По его словам, говорить о сроках реализации проекта, производственной мощности завода и объеме инвестиций пока рано. Сейчас ведутся подготовительные работы. По словам Габдрахманова, компания-инвестор давно сотрудничает с Татарстаном и поставляет в республику кормовые шроты. Представители компании уже посещали Кукморский район, встречались с руководством, просматривали подходящие для строительства завода площадки.

В Татарстане выращиванием люпина активно занимаются в хозяйствах холдинга «Агросила Групп». В ближайшие несколько лет площади под эту культуру в республике планируется значительно увеличить. По словам замминистра, люпин является весьма перспективной культурой в Татарстане. Он лучше приспособлен для местных климатических условий, чем соя, при этом не уступает ей по питательности. Люпин может использоваться как ценная добавка при производстве кормов.

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