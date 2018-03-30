«Траст» не пошел в «Рост»
ЦБ выбрал структуру для «плохого банка».
ЦБ выбрал структуру для «плохого банка».
Регулятор определился, на чьей базе будет создан банк плохих долгов, выяснил «Ъ». Это банк «Траст». Именно туда будут переданы проблемные активы банков, которые санируются силами ЦБ и УК фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка. Лицензия Роста банка, который рассматривался как альтернативный, и даже более вероятный вариант для создания такой структуры, будет аннулирована, сообщили источники «Ъ».
О том, что «плохой банк» будет создан на базе банка «Траст», «Ъ» рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. «ЦБ на днях объявит свое решение», — сказал один из собеседников «Ъ». Руководить структурой будет член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководителя блока по работе с проблемными активами
В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении
На этой неделе совет директоров «ФК Открытие» подготовил и направил в ЦБ свои заключительные предложения по поводу банка плохих долгов, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. В эту структуру уже решено передать проблемные активы банков, которые санируются силами ЦБ и ФКБС — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка (вскоре будет передан в собственность Росимущества с целью стать банком для нужд гособоронзаказа). «Были доводы как в пользу того, чтобы делать такую структуру на лицензии
По каким причинам ЦБ остановил выбор на «Трасте», пока неясно. Зимой источники «Ъ» утверждали, что регулятор склоняется к созданию структуры плохих долгов на базе
В «ФК Открытие» отказались от комментариев. В ЦБ не комментируют действующие банки.
Будет ли
«Траст» лучше с точки зрения ИТ: для обслуживания плохих активов также нужна хорошая платформа, добавил другой собеседник. По мнению исполнительного
Юлия Полякова, Светлана Самусева
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.