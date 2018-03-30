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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Траст» не пошел в «Рост»

ЦБ выбрал структуру для «плохого банка».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Регулятор определился, на чьей базе будет создан банк плохих долгов, выяснил «Ъ». Это банк «Траст». Именно туда будут переданы проблемные активы банков, которые санируются силами ЦБ и УК фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка. Лицензия Роста банка, который рассматривался как альтернативный, и даже более вероятный вариант для создания такой структуры, будет аннулирована, сообщили источники «Ъ».

О том, что «плохой банк» будет создан на базе банка «Траст», «Ъ» рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. «ЦБ на днях объявит свое решение», — сказал один из собеседников «Ъ». Руководить структурой будет член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович, бывший руководителя блока по работе с проблемными активами МДМ-банка.

ЦБ долго выбирал, на базе какой структуры создавать «плохой банк» — Рост-банка, финансовым оздоровлением которого раньше занимался Бинбанк, или «Траста», который санировался банком «ФК Открытие».

В середине марта ЦБ утвердил план своего участия в финансовом оздоровлении Рост-банка и «Траста». Регулятор вывел эти банки из периметра «ФК Открытие» и Бинбанка (планируется слияние этих банков на базе «ФК Открытие») с целью санировать их через ФКБС.

На этой неделе совет директоров «ФК Открытие» подготовил и направил в ЦБ свои заключительные предложения по поводу банка плохих долгов, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией. В эту структуру уже решено передать проблемные активы банков, которые санируются силами ЦБ и ФКБС — ФК «Открытие», Бинбанка и, возможно, Промсвязьбанка (вскоре будет передан в собственность Росимущества с целью стать банком для нужд гособоронзаказа). «Были доводы как в пользу того, чтобы делать такую структуру на лицензии Рост-банка, так и “Траста”, — говорит один из собеседников “Ъ”.— Решение оставалось за регулятором».

По каким причинам ЦБ остановил выбор на «Трасте», пока неясно. Зимой источники «Ъ» утверждали, что регулятор склоняется к созданию структуры плохих долгов на базе Рост-банка.

Так, согласно отчетности по российским стандартам на 1 марта, проблемная задолженность по кредитам юридическим лицам у Рост-банка составила 39% (62,8 млрд руб.) от портфеля, у «Траста» — 26% (48,8 млрд руб.). Просрочка по кредитам физлицам у Рост-банка составила 38% (1,4 млрд руб.) от портфеля, а у «Траста» — 85% (69,6 млрд руб.).

В «ФК Открытие» отказались от комментариев. В ЦБ не комментируют действующие банки.

Будет ли Рост-банк присоединен к «Трасту», пока неизвестно.

«Как наиболее логичный вариант рассматривается перевод из Рост-банка плохих активов в “Траст”, хороших — в “ФК Открытие”, а затем кредитную организацию ликвидируют»,—пояснил один из собеседников «Ъ».

«Траст» лучше с точки зрения ИТ: для обслуживания плохих активов также нужна хорошая платформа, добавил другой собеседник. По мнению исполнительного вице-президента АРБ Эльмана Мехтиева, в данном случае, когда у банков один собственник, вопрос передачи активов с одного юридического лица на другое — всего лишь техника достижения целей.

Юлия Полякова, Светлана Самусева

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