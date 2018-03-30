Буркову показали, как собирают «Ангару» на омском ПО «Полет»
Полный цикл производства ракет, включая тяжелые, переместится в Омск в течение трех лет.
Полный цикл производства ракет, включая тяжелые, переместится в Омск в течение трех лет.
Врио губернатора Александр Бурков 30 марта посетил ПО «Полет», где оценил перевооружение предприятия для серийного выпуска
В Омске внедряется полный технологический цикл изготовления «Ангары». К 2019 году здесь будут собирать «легкую» ракету, к 2021 году начнется сборка тяжелой, сообщили в
Отметим, изначально на «Полет» приглашались журналисты, однако в последний момент федеральное руководство предприятия отказало прессе в участии, сославшись на режимный характер объекта. Экскурсию провели только для главы региона.
Бурков посетил цех изготовления баков, гальванический участок, участок зеркального фрезерования и ротационной вытяжки, а также сборочный цех. В последнем ему продемонстрировали процесс сборки универсального ракетного модуля
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Омск исторически является одним из центров отечественного ракетостроения. И сегодня «Полёт» — одно из самых технологически совершенных предприятий в этой сфере. Это ещё и крупное наше предприятие, которое решает ряд
Директор ПО «Полет» Головинский также рассказал об открытом на базе ОмГТУ Центре подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для аэрокосмической отрасли. Большое число специалистов потребуется в связи с переносом производства в Омск. Причем выпускники работают не только на «Полете», но и пополняют кадры космодрома «Восточный».
Александр Бурков:
— Позиция Правительства Российской Федерации заключается в том, чтобы не тратить большие средства на создание новых производственных циклов, а эффективно использовать имеющуюся в регионе ресурсную, технологическую базу и развивать кооперацию в рамках реализации проекта «Ангара» на базе омских предприятий. Это то, о чём говорил
— Задача по внедрению и производству мирной продукции никто не отменял. Эта тема актуальна и мы ею занимаемся, — отметил директор ПО «Полет».
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