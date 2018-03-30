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21:01 (мск), источник: Om1.ru

Буркову показали, как собирают «Ангару» на омском ПО «Полет»

Полный цикл производства ракет, включая тяжелые, переместится в Омск в течение трех лет.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Врио губернатора Александр Бурков 30 марта посетил ПО «Полет», где оценил перевооружение предприятия для серийного выпуска ракет-носителей семейства «Ангара». В ходе визита директор омского филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Сергей Головинский подтвердил, что полный перенос производства ракет в Омск должны осуществить до конца 2021 года.

В Омске внедряется полный технологический цикл изготовления «Ангары». К 2019 году здесь будут собирать «легкую» ракету, к 2021 году начнется сборка тяжелой, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Отметим, изначально на «Полет» приглашались журналисты, однако в последний момент федеральное руководство предприятия отказало прессе в участии, сославшись на режимный характер объекта. Экскурсию провели только для главы региона.

Бурков посетил цех изготовления баков, гальванический участок, участок зеркального фрезерования и ротационной вытяжки, а также сборочный цех. В последнем ему продемонстрировали процесс сборки универсального ракетного модуля ракеты-носителя «Ангара-А5».

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Омск исторически является одним из центров отечественного ракетостроения. И сегодня «Полёт» — одно из самых технологически совершенных предприятий в этой сфере. Это ещё и крупное наше предприятие, которое решает ряд социально-экономических задач региона, поэтому нам, конечно, небезразлично как оно развивается, куда движется. Решение Правительства Российской Федерации перенести в Омск полный технологический цикл изготовления ракеты-носителя «Ангара» — как лёгкой, так и тяжёлой дает дополнительные рабочие места, дополнительные налоги и, соответственно, развитие региона совместно с предприятием «Полёт».

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Директор ПО «Полет» Головинский также рассказал об открытом на базе ОмГТУ Центре подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для аэрокосмической отрасли. Большое число специалистов потребуется в связи с переносом производства в Омск. Причем выпускники работают не только на «Полете», но и пополняют кадры космодрома «Восточный».

Александр Бурков:

 — Позиция Правительства Российской Федерации заключается в том, чтобы не тратить большие средства на создание новых производственных циклов, а эффективно использовать имеющуюся в регионе ресурсную, технологическую базу и развивать кооперацию в рамках реализации проекта «Ангара» на базе омских предприятий. Это то, о чём говорил Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, когда был с визитом в Омске 2 марта.

В рамках внедрения полного цикла производства «Ангары» планируется также развивать внутрирегиональную кооперацию. К процессу подключаются другие омские предприятия. Кроме того, актуальной остается задача конверсии (переориентации на гражданскую продукцию).

— Задача по внедрению и производству мирной продукции никто не отменял. Эта тема актуальна и мы ею занимаемся, — отметил директор ПО «Полет».

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