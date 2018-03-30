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21:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Доходы Петра Порошенко за 2017 год составили около $615 тысяч

Доходы президента Украины Петра Порошенко за год выросли на 115 тысяч долларов и в 2017 составили 16,3 млн гр. (более $615 тыс.). Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Источник: Reuters

336 тысяч гривен ($12,77 тыс.) из доходов украинского президента составляет заработная плата, которую он в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15,7 млн гр. ($597 тыс.) составляют проценты по депозитам.

Согласно декларации, банковские вклады господина Порошенко за год уменьшились на $430 тыс. По данным администрации президента Украины, перечень ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества Петра Порошенко остался неизменным.

Около $7,5 млн были потрачены на благотворительность и поддержку украинской армии, уточняется в сообщении. Эти средства не учитывались в декларации, так как выплаты осуществлялись организацией «Благотворительный фонд Порошенко», а не юрлицом. Общая сумма подобных расходов за период с 2014 по 2017 составила более 800 млн гр. ($30,2 млн).

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