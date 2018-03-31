В Узбекистане появится Ассоциация производителей и экспортеров ферулы

Ферула — это многолетнее травянистое растение, которое используется в кулинарии в качестве специи, а в народной медицине — для борьбы с кашлем, метеоризмом и судорогами.
Полезные свойства растения были известны в древней Индии, Иране, Пакистане и других странах. Упоминание об этой специи можно найти и в «Чарака Самхита» — одном из самых главных трактатов Аюрведы.
Учредителями новой ассоциации станут Центр выращивания и переработки лекарственных растений «Шифобахш» при Госкомитете по лесному хозяйству, предприятие «Карши экспорт-импорт бизнес», входящее в состав ХК «Узбекозиковкатхолдинг», компания «Сурхандарё агрофирмаси», а также фирмы, занимающиеся выращиванием и экспортом ферулы.
При этом организации, фермерские хозяйства и другие хозяйствующие субъекты могут самостоятельно стать членами ассоциации на договорной основе и получат право на свободный выход из ее состава.
Председатель ассоциации и его заместитель будут избираться решением общего собрания членов и утверждаться на должность Кабинетом Министров.
Президент поручил разработать до конца мая «дорожную карту» по организации и выращиванию плантаций ферулы в 2019 году на территориях с подходящими природно-климатическими условиями.
Кроме того, в стране планируется разработать технологии по выпуску необходимых для медицины и сельского хозяйства лекарственных средств путем переработки ферулы-сырца.
Присоединяйтесь к группе «Новости Узбекистана» в «Одноклассниках» и будьте в курсе самых последних новостей и событий.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.