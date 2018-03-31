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07:24 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане появится Ассоциация производителей и экспортеров ферулы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будет создана Ассоциация производителей и экспортеров ферулы, сообщает корреспондент со ссылкой на постановление главы государства.

Источник: Podrobno.uz

Ферула — это многолетнее травянистое растение, которое используется в кулинарии в качестве специи, а в народной медицине — для борьбы с кашлем, метеоризмом и судорогами.

Полезные свойства растения были известны в древней Индии, Иране, Пакистане и других странах. Упоминание об этой специи можно найти и в «Чарака Самхита» — одном из самых главных трактатов Аюрведы.

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Учредителями новой ассоциации станут Центр выращивания и переработки лекарственных растений «Шифобахш» при Госкомитете по лесному хозяйству, предприятие «Карши экспорт-импорт бизнес», входящее в состав ХК «Узбекозиковкатхолдинг», компания «Сурхандарё агрофирмаси», а также фирмы, занимающиеся выращиванием и экспортом ферулы.

При этом организации, фермерские хозяйства и другие хозяйствующие субъекты могут самостоятельно стать членами ассоциации на договорной основе и получат право на свободный выход из ее состава.

Председатель ассоциации и его заместитель будут избираться решением общего собрания членов и утверждаться на должность Кабинетом Министров.

Президент поручил разработать до конца мая «дорожную карту» по организации и выращиванию плантаций ферулы в 2019 году на территориях с подходящими природно-климатическими условиями.

Кроме того, в стране планируется разработать технологии по выпуску необходимых для медицины и сельского хозяйства лекарственных средств путем переработки ферулы-сырца.

Источник.

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