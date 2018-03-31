Четыре индустриальные зоны планируется создать в Жамбылской области

Источник: Kazinform

«Создание новых индустриальных и аграрно-индустриальных анклавов обсуждалось на недавнем совещании в областном акимате. Такие анклавы должны положительно сказаться на экономике области. В регион планируется привлекать предпринимателей со всего Казахстана. Современные цифровые технологии на новых производствах позволят создавать в жамбылском регионе конкурентоспособную на рынке продукцию. У местных предпринимателей есть все возможности для этого», — сообщили в пресс-службе.

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В Таразе открытие новой индустриальной зоны планируется на 68 гектарах так называемой «промзоны», однако реально пока речь идет о создании индустриальной зоны на 38,8 гектарах, так как остальная территория находится в частной собственности и владельцы не намерены продавать участки. На развитие этого анклава из местного бюджета выделено 2,5 млрд тенге, основная часть суммы пойдет на строительство инфраструктуры.

В районах области также планируется создать индустриально-аграрные анклавы. В Таласском районе начинается строительство индустриальной зоны на 40 гектарах, необходимые подготовительные работы обошлись областному бюджету в один миллиард тенге. На 20 гектарах участка уже поданы заявки от предпринимателей на размещение производств.

В Сарысуском районе индустриальную зону планируют развернуть на 60 гектарах, однако из-за удаленности от районного центра могут возникнуть сложности с проведением инженерных коммуникаций. Поэтому было предложено разместить зону непосредственно вблизи города Жанатаса.

В Шуском районе речь идет пока только о 25 гектарах. Перспективы открытия аналогичных экономических анклавов также рассматриваются в Жамбылском и Кордайском районах. Планируется активно привлекать предпринимателей из других регионов Казахстана, при этом создавая все необходимые условия для их деятельности.