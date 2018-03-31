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07:21 (мск), источник: Kazinform

Четыре индустриальные зоны планируется создать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Современные производства с новейшими технологиями в ближайшей перспективе должны появиться на территории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Источник: Kazinform

«Создание новых индустриальных и аграрно-индустриальных анклавов обсуждалось на недавнем совещании в областном акимате. Такие анклавы должны положительно сказаться на экономике области. В регион планируется привлекать предпринимателей со всего Казахстана. Современные цифровые технологии на новых производствах позволят создавать в жамбылском регионе конкурентоспособную на рынке продукцию. У местных предпринимателей есть все возможности для этого», — сообщили в пресс-службе.

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В Таразе открытие новой индустриальной зоны планируется на 68 гектарах так называемой «промзоны», однако реально пока речь идет о создании индустриальной зоны на 38,8 гектарах, так как остальная территория находится в частной собственности и владельцы не намерены продавать участки. На развитие этого анклава из местного бюджета выделено 2,5 млрд тенге, основная часть суммы пойдет на строительство инфраструктуры.

В районах области также планируется создать индустриально-аграрные анклавы. В Таласском районе начинается строительство индустриальной зоны на 40 гектарах, необходимые подготовительные работы обошлись областному бюджету в один миллиард тенге. На 20 гектарах участка уже поданы заявки от предпринимателей на размещение производств.

В Сарысуском районе индустриальную зону планируют развернуть на 60 гектарах, однако из-за удаленности от районного центра могут возникнуть сложности с проведением инженерных коммуникаций. Поэтому было предложено разместить зону непосредственно вблизи города Жанатаса.

В Шуском районе речь идет пока только о 25 гектарах. Перспективы открытия аналогичных экономических анклавов также рассматриваются в Жамбылском и Кордайском районах. Планируется активно привлекать предпринимателей из других регионов Казахстана, при этом создавая все необходимые условия для их деятельности.

«Глава региона Аскар Мырзахметов поручил профильным ведомствам провести всесторонний мониторинг перспектив развития индустриальной зоны, в том числе и предполагаемый эффект от ее создания на экономику области в целом. А также проанализировать возможности бизнес-сектора по выпуску востребованных на рынке товаров», — отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

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