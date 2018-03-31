Предприниматели поссорились из-за жареных семечек
Разные фирмы выпустили популярный продукт в похожей упаковке.
Разные фирмы выпустили популярный продукт в похожей упаковке.
Челябинское УФАС собирается рассмотреть дело о жареных семечках. Двух бизнесменов из Омска и Нижнего Тагила подозревают в копировании челябинской упаковки, сообщает
— Мало того, что, по мнению заявителя, они копируют упаковку. Бизнесмены из Омска и Нижнего Тагила еще и привозят свои семечки в нашу область для реализации, — говорят в ведомстве.
По предварительным данным, на упаковке своего товара иногородние производители используют сходные до степени смешения элементы ее оформления. При этом челябинцы начали выпускать свои семечки раньше на несколько лет.
Челябинское УФАС России возбудило дело о нарушении принципов конкуренции. Первое заседание по делу пройдет в мае.
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