Предприниматели поссорились из-за жареных семечек

Челябинское УФАС собирается рассмотреть дело о жареных семечках. Двух бизнесменов из Омска и Нижнего Тагила подозревают в копировании челябинской упаковки, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

— Мало того, что, по мнению заявителя, они копируют упаковку. Бизнесмены из Омска и Нижнего Тагила еще и привозят свои семечки в нашу область для реализации, — говорят в ведомстве.

По предварительным данным, на упаковке своего товара иногородние производители используют сходные до степени смешения элементы ее оформления. При этом челябинцы начали выпускать свои семечки раньше на несколько лет.