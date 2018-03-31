Многодетным семьям помогут с приобретением жилья

Государственная поддержка выражается в том, что кооперативам безвозмездно предоставляется земля для строительства как многоквартирного, так и индивидуального дома. Выгода может составить более 15 процентов от стоимости жилья. Члены кооператива самостоятельно смогут выбирать тип застройки, проект и даже подрядную организацию, а также контролировать ход строительства. Все необходимые документы разработал региональный Минстрой. В апреле их рассмотрят в Законодательнoм собрании области.