Многодетным семьям помогут с приобретением жилья
Все необходимые документы разработал региональный Минстрой. В апреле их рассмотрят в Законодательнoм собрании области.
Все необходимые документы разработал региональный Минстрой. В апреле их рассмотрят в Законодательнoм собрании области.
Южноуральские бюджетники и многодетные семьи смогут создавать
Государственная поддержка выражается в том, что кооперативам безвозмездно предоставляется земля для строительства как многоквартирного, так и индивидуального дома. Выгода может составить более 15 процентов от стоимости жилья. Члены кооператива самостоятельно смогут выбирать тип застройки, проект и даже подрядную организацию, а также контролировать ход строительства. Все необходимые документы разработал региональный Минстрой. В апреле их рассмотрят в Законодательнoм собрании области.
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