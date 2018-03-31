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08:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Многодетным семьям помогут с приобретением жилья

Все необходимые документы разработал региональный Минстрой. В апреле их рассмотрят в Законодательнoм собрании области.

Источник: РИА "Новости"

Южноуральские бюджетники и многодетные семьи смогут создавать жилищно-строительные кооперативы с господдержкой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Это позволит участникам получать жилье по цене ниже рыночной.

Государственная поддержка выражается в том, что кооперативам безвозмездно предоставляется земля для строительства как многоквартирного, так и индивидуального дома. Выгода может составить более 15 процентов от стоимости жилья. Члены кооператива самостоятельно смогут выбирать тип застройки, проект и даже подрядную организацию, а также контролировать ход строительства. Все необходимые документы разработал региональный Минстрой. В апреле их рассмотрят в Законодательнoм собрании области.

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