В Воронеже ожидает ликвидации Юго-Восточный филиал РЖД
Местные железнодорожники бояться, что это повлечет череду увольнений.
Местные железнодорожники бояться, что это повлечет череду увольнений.
С 1 апреля начнутся изменения в структуре ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Перемены грядут для
На если в самой компании полагают, что данные меры помогут повысить эффективность работы всей системы, то местные железнодорожники выдвигают более пессимистичные прогнозы.
Пока ожидается, что ликвидация ЮВЖД скажется только на административном аппарате.
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