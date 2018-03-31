В Воронеже ожидает ликвидации Юго-Восточный филиал РЖД

С 1 апреля начнутся изменения в структуре ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Перемены грядут для Юго-Восточного филиала РЖД, головной офис которого располагается в Воронеже. Его присоединят к Приволжскому филиалу организации, то есть все управление будет происходить из Саратова.

На если в самой компании полагают, что данные меры помогут повысить эффективность работы всей системы, то местные железнодорожники выдвигают более пессимистичные прогнозы. Во-первых, они опасаются, что за реорганизацией пройдет череда увольнений, во-вторых, по их словам, это может сказаться на обслуживании пассажиров. В ЮВЖД работает около 22 тысяч сотрудников.