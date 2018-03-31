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10:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже ожидает ликвидации Юго-Восточный филиал РЖД

Местные железнодорожники бояться, что это повлечет череду увольнений.

Источник: Агентство «Москва»

С 1 апреля начнутся изменения в структуре ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Перемены грядут для Юго-Восточного филиала РЖД, головной офис которого располагается в Воронеже. Его присоединят к Приволжскому филиалу организации, то есть все управление будет происходить из Саратова.

На если в самой компании полагают, что данные меры помогут повысить эффективность работы всей системы, то местные железнодорожники выдвигают более пессимистичные прогнозы. Во-первых, они опасаются, что за реорганизацией пройдет череда увольнений, во-вторых, по их словам, это может сказаться на обслуживании пассажиров. В ЮВЖД работает около 22 тысяч сотрудников.

Пока ожидается, что ликвидация ЮВЖД скажется только на административном аппарате.

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