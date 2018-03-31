«Десять лет на чемоданах»: как сносят частный сектор в Минске

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Одни жильцы столичного частного сектора больше десяти лет сидят на чемоданах, надеясь на скорый переезд в новую квартиру, другие ищут любую возможность задержаться в собственном доме.

Sputnik побеседовал с экспертом «Минскградо» и собрал мнения минчан: рассказываем, что и где намерены снести, чем готовы компенсировать и кто этому рад.

Пятая часть жилья в столице — усадебная застройка. Суммарно это более 1,5 тысяч гектаров, около 16 тысяч домов и 108 тысяч проживающих в них людей (5,5% от всего населения города). Снести намерены почти треть частных домов (32%), в различных локациях города уже приступили к реализации плана.

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Столичные Генпланы 2010 и 2016 годов разительно отличаются количеством планируемых к сносу частных домов: сперва планировалось снести значительно больше усадеб. В конце минувшего года минчанам представили актуальную схему реконструкций территорий усадебной застройки (в рамках проекта «Градостроительное освоение территорий малоэтажной усадебной застройки в городе Минске на период до 2020 года с прогнозом до 2030 года»).

«Столько территории для строительства попросту не нужно: Минск застроен, свободных территорий уже практически нет, все микрорайоны почти завершены. Генплан составляется с учетом того, какие закладываются объемы строительства жилья: раньше наблюдался рост, а сейчас — спад», — рассказала главный архитектор проектов УП «Минскградо» Зоя Забаровская.

Работа продвигается неспешно. По ее словам, перед стадией активной работы — сносом старого здания и постройкой нового — идет длительная поэтапная подготовительная. Иными словами, снести частный дом могут лишь тогда, когда известно, кто и что «вырастит» на месте разрушенного здания.

«Должен появиться застройщик, который оценит целесообразность освоения территории, проанализирует затраты, связанные со сносом, представит строительный проект определенного сооружения. И лишь потом исполком примет решение о сносе», — пояснила она.

Освоение территорий координирует Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, однако, по словам Зои Забаровской, статистики, где и что конкретно снесено на данный момент, не ведет.

«Снос идет по фрагментам, на которые были определены застройщики, а также в местах прокладки магистральных линий и метрополитена. Перед администрациями районов стоят свои задачи, они отслеживают работу УКС на своих площадках, везде — свои решения», — рассказала она.

Большинство жильцов уже получили информацию о факте сноса, однако к решению вопроса с предоставлением компенсации при отселении приступят лишь после того, как появится застройщик.

«Частных домов в центре города все еще хватает, но больше их, конечно, в срединной зоне — между вторым кольцом и МКАДом», — пояснила архитектор.

Как людям компенсируют снесенное жилье

Права собственника сносимого дома регламентирует указ президента № 58 «О некоторых вопросах изъятия и предоставления земельных участков». Согласно документу, приняв решение о сносе, власти должны предложить жильцу компенсацию.

Компенсировать сносимое жилье могут деньгами в размере его рыночной стоимости (и сумма должна покрыть строительство равноценного дома).

Также собственнику могут предложить взамен квартиру, а если ее рыночная стоимость ниже, чем у снесенного дома, — компенсировать разницу. Площадь квартиры не должна быть меньше площади сносимого дома; учитывается также предоставление 15 «квадратов» на каждого члена семьи. Чтобы соблюсти это правило, могут предоставить даже несколько квартир.

«В Минске не предоставляется дом взамен сносимого, только за пределами города. Чаще всего компенсация осуществляется предоставлением квартиры: проводится оценка и предоставляется жилье аналогичной стоимости либо с доплатой. Если жильцов много, их всех могут поселить и в одну квартиру, просто по стоимости и площади она будет соответствовать сносимому жилью», — пояснила Забаровская.

Жильцу не возместят расходы на реставрацию, ремонт или строительство на участке, если они производятся после того, как решение о сносе принято и исполком уведомил об этом жильца соответствующим документом.

Что говорят люди

Первой очередью — до 2020 года — снос намечается вдоль основных магистралей (проспекта Дзержинского, улиц Тимирязева, Богдановича), а также на территории создающегося комплекса «Минск-Мир» и застройки в районе Аэродромной и Жуковского. Частные дома снесут в бывших деревнях Лошица и Сухарево, на улицах Корзюки и Петровщина, в Красном Бору.

«Скоро уже не Минск, а прям Нью-Йорк второй будет. Заживем лучше тогда?» — задаются вопросом минчане. Новость о сносе встречают по-разному, одни убеждены, что частному сектору в столице места нет.

«Давно пора убрать частный сектор из Минска. Хотите жить в частном доме — выезжайте за город. Лично мне не очень удобно плестись за гужевой повозкой в столице до ближайшего перекрестка», — высказался один из пользователей популярного форума.

Другие недоумевают: как может нравиться жизнь в «железобетонном гетто», где одни многоэтажки смотрят на другие, абсолютно такие же, и больше ничего не видно — ни солнца, ни деревьев?

«Живем на улице Машинистов, сноса не хотим. Да, на улице от поездов шумно, но вдоль проспекта Независимости — тоже. Ставьте мощные стеклопакеты, спальню — окнами на двор, в своем доме вы хоть выбирать можете. Не нравится мне в новой панельке у подруги: многодетная семья сверху что хочет, то и делает хоть днем, хоть ночью, и никто их к порядку призвать не может; подъезд и лифт уже заплевали. У нас хоть этих проблем нет. А еще чудный зеленый участок за домом и машина во дворе. Да пол-Европы с Америкой так живут, потому что везде вокзалы в центре города», — возмутилась одна из читательниц тематического ресурса.

Третьи убеждены, что Минск нужно избавить от частного сектора, но построить на его месте стоит приятное взгляду малоэтажное жилье, а не пресловутые «свечки». А некоторые уже давно мечтают о сносе и скорейшем переезде в новую квартиру.

«Попадаю под снос до 2020-го. В предыдущий раз попадали под снос до 2017. До этого — снос до 2015, раньше — до 2010, еще раньше — до 2005. Канализацию проводить запретили, туалет — яма, вода — в колонке на улице, мыться — чайничек и тазик. Хочешь отопления — купи котел газовый за 1000 у.е. Вот так и живем на чемоданах уже десяток лет. И кто ответит, если срок опять перенесут? Дали бы разрешение — давно бы уже отстроились своими силами», — поделилась своей историей минчанка.