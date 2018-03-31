В Крыму инвесторы вложат более 12 миллиардов рублей в птицеводство

— Между Советом министров Республики Крым и Крымской торгово-промышленной компанией заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым «Реконструкция и развитие птицефабрики по производству мяса птицы и куриного яйца». Осуществляется инвестиционный проект на землях Перовского сельского поселения. Общая площадь предприятия займет 53 гектара. Объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей, — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.