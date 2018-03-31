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13:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму инвесторы вложат более 12 миллиардов рублей в птицеводство

Планируют создать более 1200 рабочих мест.

Источник: Reuters

В Крыму реализуемые инвестпроекты составляют порядка 12 миллиардов рублей.

— Между Советом министров Республики Крым и Крымской торгово-промышленной компанией заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым «Реконструкция и развитие птицефабрики по производству мяса птицы и куриного яйца». Осуществляется инвестиционный проект на землях Перовского сельского поселения. Общая площадь предприятия займет 53 гектара. Объем инвестиций составит более 3 миллиардов рублей, — рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

На базе этого предприятия планируется создать 250 рабочих мест. Еще один проект — «Многопрофильный Мясоперерабатывающий Кластер. Птицеводство» даст возможность трудоустроиться тысяче человек.

— Ориентировочно, общая площадь предприятия займет более 345 гектаров на земельном участке Советского района. Объем инвестиций составит 9 млрд рублей, — цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза РК.

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