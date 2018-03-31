В Крыму инвесторы вложат более 12 миллиардов рублей в птицеводство
Планируют создать более 1200 рабочих мест.
Планируют создать более 1200 рабочих мест.
В Крыму реализуемые инвестпроекты составляют порядка 12 миллиардов рублей.
— Между Советом министров Республики Крым и Крымской
На базе этого предприятия планируется создать 250 рабочих мест. Еще один проект — «Многопрофильный Мясоперерабатывающий Кластер. Птицеводство» даст возможность трудоустроиться тысяче человек.
— Ориентировочно, общая площадь предприятия займет более 345 гектаров на земельном участке Советского района. Объем инвестиций составит 9 млрд рублей, — цитирует Рюмшина
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