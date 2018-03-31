В России подсчитали состоятельных граждан

Источник: Reuters

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Эксперты банка подсчитали, что в Москве человека можно назвать состоятельным, если он получает минимум 150 тысяч рублей, а в регионах — более 120 тысяч. В ходе исследования были опрошены пять тысяч респондентов в более чем 100 городах. Аналитики оценивали не только их заработок, но и остатки на счетах и траты. Также учитывалось наличие иждивенцев.

В рамках исследования состоятельных граждан разделили на три группы. В первую вошли москвичи с доходом в 150−200 тысяч рублей и жители регионов со 120−150 тысячами. Таких людей в стране оказалось 700 тысяч. Во второй группе — 400 тысяч человек доходом большим, чем у первой группы, и с располагаемым состоянием в 30−50 миллионов рублей. В третьей группе насчитывается 200 тысяч сверхбогатых людей с минимальным располагаемым состоянием в 30−50 миллионов.

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РБК отмечает, что Росстат не публикует отдельную статистику по заработкам состоятельных граждан, но служба считает минимальным порогом высокого дохода сумму в 70 тысяч рублей. Согласно официальным цифрам, таких людей в России в конце 2016 года было 4,9 миллиона человек, или 7,2 процента населения. Аналогичных данных за 2017 год пока нет, но известно, что средний доход граждан в прошлом году составил 31 475 рублей в месяц, а среднемесячная зарплата — 39 085 рублей.