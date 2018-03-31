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21:54 (мск), источник: UzReport.news

В Джизаке будет построен сахарный завод

«Мы планируем выращивать и перерабатывать здесь сахарную свеклу, построить сахарный завод, что очень важное для обеспечения сахарной независимости нашей страны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства водохранилища в Зафарабадском районе.

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Данное гидросооружение позволит обеспечить водой 20 тысяч гектаров неиспользуемой земли, расширить посевные площади, на которых можно будет выращивать культуры экспортного и промышленного значения, получать высокий доход.

«Мы планируем выращивать и перерабатывать здесь сахарную свеклу, построить сахарный завод, что очень важное для обеспечения сахарной независимости нашей страны. Отходы переработки можно будет использовать в качестве корма, что послужит развитию животноводства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Здесь же состоялась презентация ирригационных и мелиорационных работ в Джизакской области на 2018−2019 годы, проектов гидросооружений. Акционерным обществом «Узбекгидроэнерго» представлены инвестиционные проекты по строительству и модернизации микроГЭС в Зааминском и Зафарабадском районах.

Глава нашего государства поручил ответственным лицам обеспечить качественное выполнение этих строительных работ, оказать неаобходимую финансовую и организационную помощь.

На этом поездка Президента Шавката Мирзиёева в Джизакскую область завершилась.

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