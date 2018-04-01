Население сможет снимать наличную валюту с карт в Узбекистане
До сегодняшнего дня узбекистанцы могли снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей.
До сегодняшнего дня узбекистанцы могли снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Население Узбекистана с 1 апреля может снимать на территории страны наличную валюту с международных платежных карт в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.
Соответствующее постановление президент страны Шавкат Мирзиёев подписал в конце марта.
Президент поручил Центральному банку и коммерческим банкам до 1 июля завершить интеграцию отечественных платежных систем с основными международными платежными системами, обеспечивающими принятие карт нерезидентов во всей сети платежных терминалов.
Отметим, с 5 сентября 2017 года граждане Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать инвалюту в конверсионных отделах коммерческих банков по рыночному курсу. При покупке валюты средства зачисляются на международные платежные карты и могут использоваться за границей без
На территории Узбекистана оплата за товары и услуги в СКВ запрещена.
В республике с 1 января 2018 года отменено обязательное декларирование в письменной форме при въезде или выезде наличной иностранной валюты в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2 тысяч долларов. Размер вывоза валюты физлицами без разрешающих документов из Узбекистана повышен в 2,5 раза — до 5 тысяч долларов.
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