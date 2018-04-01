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11:13 (мск), источник: Ежедневник.by

РЖД: Возможности железнодорожного транзита контейнеров через Беларусь и Польшу почти исчерпаны

Такое мнение в ходе «круглого стола» «Порт — железная дорога: формирование единой логистической системы» в Москве высказал генеральный секретарь совета по Транссибирским перевозкам ОАО «РЖД» Геннадий Бессонов.

Источник: Ежедневник.by

По его словам, рост российской контейнерной грузовой базы сталкивается с неспособностью железнодорожников Беларуси и Польши обеспечить транзит в Европу, поэтому оптимальный выход — переориентация грузопотока на порты Санкт-Петербург и Калининград, сообщает baltic-course.com с ссылкой на ИАА «ПортНьюс».

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По мнению эксперта, железнодорожный транзит грузов в Европу через Беларусь и Польшу «практически исчерпал свои возможности», поскольку с одной стороны транзитный грузопоток растет значительными темпами, — более 40% в год, а с другой — зарубежные партнеры не проявляют активности в развитии пропускных мощностей.

Так в прошлом году из-за ограниченной пропускной способности единственного транзитного узла в Европу — Брестского железнодорожного узла, произошла значительная задержка. В 2018 году ожидается рост на 100−120 тыс. контейнеров.

По словам эксперта, обеспечить дополнительный транзит в порт Калининград вполне способны железнодорожники Литвы и Латвии, однако в «подвешенном» состоянии остается вопрос с организацией паромного сообщения между Калининградом и портами Германии.

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