В 2017 году доходы населения Молдовы выросли на 9%

Они составили в среднем 2245 леев на человека. Рост расходов превысил показатели 2016 года на шесть процентов. По данным официальной статистики, они достигли 2250 леев.



Зарплата остается основным источником доходов почти для 44% жителей Молдовы. На пенсии, пособия и социальную помощь живут свыше 23%. Денежными переводами из-за рубежа обходятся более 16%. Свыше 13% жителей страны получают доходы от собственного дела.



Почти 44% доходов наши соотечественники тратят на продукты питания, около 19-ти процентов — на оплату коммунальных услуг. Десятую часть расходуют на приобретение одежды и обуви, а почти 6% — на медицинские услуги.