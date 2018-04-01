Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Скончался Сергей Мавроди
14:14 (мск), источник: Publika.md

В 2017 году доходы населения Молдовы выросли на 9%

На девять процентов выросли в прошлом году доходы населения Молдовы. Они составили в среднем 2245 леев на человека.

Источник: Publika.md

На девять процентов выросли в прошлом году доходы населения Молдовы.

Читайте также
Кто в Молдове может выходить на пенсию на льготных условиях

Они составили в среднем 2245 леев на человека. Рост расходов превысил показатели 2016 года на шесть процентов. По данным официальной статистики, они достигли 2250 леев.

Зарплата остается основным источником доходов почти для 44% жителей Молдовы. На пенсии, пособия и социальную помощь живут свыше 23%. Денежными переводами из-за рубежа обходятся более 16%. Свыше 13% жителей страны получают доходы от собственного дела.

Почти 44% доходов наши соотечественники тратят на продукты питания, около 19-ти процентов — на оплату коммунальных услуг. Десятую часть расходуют на приобретение одежды и обуви, а почти 6% — на медицинские услуги.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году
В России исчезла профессия стенографиста
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь