В 2017 году доходы населения Молдовы выросли на 9%
На девять процентов выросли в прошлом году доходы населения Молдовы. Они составили в среднем 2245 леев на человека.
На девять процентов выросли в прошлом году доходы населения Молдовы. Они составили в среднем 2245 леев на человека.
На девять процентов выросли в прошлом году доходы населения Молдовы.
Они составили в среднем 2245 леев на человека. Рост расходов превысил показатели 2016 года на шесть процентов. По данным официальной статистики, они достигли 2250 леев.
Зарплата остается основным источником доходов почти для 44% жителей Молдовы. На пенсии, пособия и социальную помощь живут свыше 23%. Денежными переводами
Почти 44% доходов наши соотечественники тратят на продукты питания, около 19-ти процентов — на оплату коммунальных услуг. Десятую часть расходуют на приобретение одежды и обуви, а почти 6% — на медицинские услуги.
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