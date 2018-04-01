Молдова прекратит экспортировать шампанское, коньяк и кагор
Молдавские производители и экспортеры алкогольных напитков больше не могут использовать такие названия как шампанское, коньяк и кагор.
Молдавские производители и экспортеры алкогольных напитков больше не могут использовать такие названия как шампанское, коньяк и кагор.
Это одно из условий Соглашении об ассоциации с ЕМ. В силу оно вступило первого апреля.
«Наши производители алкогольных напитков были проинформированы об этом условии, ознакомлены с ним и выполнили его», — сказал госсекретарь Минсельхоза Василий Лука.
Требование ЕС обусловлено тем, что название алкогольных напитков, связанные с наименованием географических регионов, могут присваиваться только изделиям, произведенным в странах, где располагаются эти территории.
«Шампанского уже давно нет, мы используем название игристое вино. Коньяки успешно заменили дивинами. Кагору соответствует вино пастораль», — добавил госсекретарь Минсельхоза Василий Лука.
Производители алкогольных напитков отмечают, что уже адаптировали свою продукцию к европейским требованиям. Благодаря этим изменениям Молдова может гордиться уникальностью своих напитков.
«Мы информировали потребителей через дегустации, презентации новой этикетки и нового продукта. Теперь эти названия известны, их приняли, а напитки покупают с удовольствием», — сказал менеджер по продажам Алексей Мокану.
В Молдове существует четыре признанных на мировом уровне и защищенных названия алкогольных напитков — это Codru, Valul lui Traian, Ştefan Vodă и Divin.
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