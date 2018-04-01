Молдова прекратит экспортировать шампанское, коньяк и кагор

«Наши производители алкогольных напитков были проинформированы об этом условии, ознакомлены с ним и выполнили его», — сказал госсекретарь Минсельхоза Василий Лука.



Требование ЕС обусловлено тем, что название алкогольных напитков, связанные с наименованием географических регионов, могут присваиваться только изделиям, произведенным в странах, где располагаются эти территории.



«Шампанского уже давно нет, мы используем название игристое вино. Коньяки успешно заменили дивинами. Кагору соответствует вино пастораль», — добавил госсекретарь Минсельхоза Василий Лука.



Производители алкогольных напитков отмечают, что уже адаптировали свою продукцию к европейским требованиям. Благодаря этим изменениям Молдова может гордиться уникальностью своих напитков.



«Мы информировали потребителей через дегустации, презентации новой этикетки и нового продукта. Теперь эти названия известны, их приняли, а напитки покупают с удовольствием», — сказал менеджер по продажам Алексей Мокану.



В Молдове существует четыре признанных на мировом уровне и защищенных названия алкогольных напитков — это Codru, Valul lui Traian, Ştefan Vodă и Divin.