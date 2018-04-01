Пенсионеры Приднестровья получат российские надбавки к пенсиям

«Средства поступили со стороны Российской Федерации в общей сумме 435 млн рублей РФ. Механизмы выплат будут, как и прежде. Планируется осуществить все необходимые выплаты за три фактически прошедших месяца», — пояснила первый заместитель главы исполнительной власти региона Татьяна Кирова.
Данные средства начнут поступать пенсионерам с первых чисел апреля согласно графику выплат пенсий. Также кроме надбавок за январь, февраль, март будет произведена и выплата за апрель.
Первый транш российской финансовой гуманитарной помощи, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. И с 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.