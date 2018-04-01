Пенсионеры Приднестровья получат российские надбавки к пенсиям

Источник: Sputnik.md

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«Средства поступили со стороны Российской Федерации в общей сумме 435 млн рублей РФ. Механизмы выплат будут, как и прежде. Планируется осуществить все необходимые выплаты за три фактически прошедших месяца», — пояснила первый заместитель главы исполнительной власти региона Татьяна Кирова.

Данные средства начнут поступать пенсионерам с первых чисел апреля согласно графику выплат пенсий. Также кроме надбавок за январь, февраль, март будет произведена и выплата за апрель.