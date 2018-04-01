Таджикская «Сомон эйр» приостановила ряд авиарейсов в Россию
В список попали рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск,
В список попали рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск,
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Таджикская авиакомпания «Сомон эйр» на основании телеграммы от Росавиации приостановила полёты по девяти направлениям в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на
Речь идет о рейсах из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск,
Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту
Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.
Как отмечал первый заместитель главы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода, таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах «Уральских авиалиний» по маршрутам
Минтранс России в начале недели выразил обеспокоенность в связи с тем, что транспортное ведомство Таджикистана не предоставило разрешения на полеты «Уральских авиалиний» в республику. Авиавласти РФ призвали министерство транспорта Таджикистана начать переговоры по этому вопросу.
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