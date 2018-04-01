Таджикская «Сомон эйр» приостановила ряд авиарейсов в Россию

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Таджикская авиакомпания «Сомон эйр» на основании телеграммы от Росавиации приостановила полёты по девяти направлениям в Россию. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Речь идет о рейсах из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Петербург. При этом останутся рейсы в Москву и Новосибирск из Душанбе, в Новосибирск и Краснодар из Худжанда и в Москву из Куляба.

Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд-Москва-Худжанд.

Конфликт авиавластей Таджикистана и РФ начался после того, как таджикская сторона не дала разрешение «Уральским авиалиниям» с 26 марта (начала летнего сезона) на полеты по некоторым направлениям, в том числе из российских городов Пермь и Челябинск в Душанбе.

Как отмечал первый заместитель главы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиз Набизода, таджикские авиакомпании полеты в эти российские города не осуществляют, но Минтранс РФ настаивает на полетах «Уральских авиалиний» по маршрутам Пермь-Душанбе и Челябинск-Душанбе, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.