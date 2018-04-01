В Беларуси подорожали некоторые виды сигарет
Как и сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в нашей стране подорожали некоторые виды сигарет. Об этом проинформировали в
Как и сообщалось ранее, с сегодняшнего дня в нашей стране подорожали некоторые виды сигарет. Об этом проинформировали в
Стала дороже продукция Гродненской табачной фабрики Неман. На 5 копеек поднялась цена на сигареты Rothmans Demi Click Amber и Kent Double Mix (теперь они стоят 1,9 рубля и 2,65 рубля соответственно). Цена на сигареты Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent White теперь установлена в размере BYN2,95.
Коснулось подорожание и сигарет компании
Cигареты Aroma Rich Bardesey Blend, которые в Беларусь ввозит Беларусьторг, с 1 апреля стоят BYN3,7.
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