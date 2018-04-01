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19:54 (мск), источник: Om1.ru

Социальные пенсии омичей увечились почти на 3%

Средний размер социальной пенсии теперь составляет 9062 рубля.

Сегодня, 1 апреля, в России увеличилась социальная пенсия. Проиндексированную пенсию, которая подросла на 2,9% — это почти 255 рублей, будут получать порядка 3,9 миллионов жителей страны.

Как сообщил Пенсионный Фонд России (ПФР), средний размер социальной пенсии теперь будет составлять 9062 рубля, социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — 13410 и 13556 рублей с увеличением на 378 и 382 рубля соответственно.

Напомним, что последний раз пенсии индексировались в апреле 2017 года. Выплаты увеличились на 1,5% со средним размером в 8791 рублей.

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