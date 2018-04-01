Социальные пенсии омичей увечились почти на 3%

Сегодня, 1 апреля, в России увеличилась социальная пенсия. Проиндексированную пенсию, которая подросла на 2,9% — это почти 255 рублей, будут получать порядка 3,9 миллионов жителей страны.

Как сообщил Пенсионный Фонд России (ПФР), средний размер социальной пенсии теперь будет составлять 9062 рубля, социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — 13410 и 13556 рублей с увеличением на 378 и 382 рубля соответственно.