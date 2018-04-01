Социальные пенсии омичей увечились почти на 3%
Средний размер социальной пенсии теперь составляет 9062 рубля.
Средний размер социальной пенсии теперь составляет 9062 рубля.
Сегодня, 1 апреля, в России увеличилась социальная пенсия. Проиндексированную пенсию, которая подросла на 2,9% — это почти 255 рублей, будут получать порядка 3,9 миллионов жителей страны.
Как сообщил Пенсионный Фонд России (ПФР), средний размер социальной пенсии теперь будет составлять 9062 рубля, социальной пенсии
Напомним, что последний раз пенсии индексировались в апреле 2017 года. Выплаты увеличились на 1,5% со средним размером в 8791 рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.