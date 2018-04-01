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16:24 (мск), источник: Kazinform

Проверки в торговых центрах Астаны начнутся 2 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Проверки на соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах Астаны начнут проводить со 2 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы акимата Астаны Эльвиру Жургенбаеву.

Источник: Kazinform

«Со 2 апреля по 1 июня согласно поручению Прокуратуры города Астаны будут проведены мероприятия по проверке 117 объектов торговли и торгово-развлекательных центров», — написала в Facebook Э. Жургенбаева.

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Она отметила, что Департаментом по чрезвычайным ситуациям по городу Астане в области противопожарной безопасности запланированы комиссионные обходы крупных ТРЦ, совместно с сотрудниками районнных акиматов.

Э. Жургенбаева сообщила, что 31 марта были проведены пожарно-тактические учения в ТРЦ «Евразия», где были отработаны действия персонала торгового дома и сотрудников Департамента по эвакуации посетителей и ликвидации условной ЧС.

Кроме того, руководителям объектов («Хан шатыр», «Керуен», «Азия парк», «Думан») были розданы памятки и инструкции по противопожарной безопасности.

«Вышеописанные противопожарные мероприятия на объектах — одно из главных условий предупреждения и предотвращения возгораний. Подготовленные сотрудники смогут не допустить пожара по неосторожности, справиться с возгоранием и при необходимости провести успешную эвакуацию», — подчеркнула Э. Жургенбаева.

Меры безопасности в торговых центрах республики стали усиливать после трагедии в российском Кемерово, когда в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пожар в кемеровском ТЦ
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