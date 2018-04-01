Объем белорусского экспорта в Россию за 20 лет вырос вчетверо

Источник: Sputnik.by

Договор о создании Союзного государства был подписан 2 апреля 1996 года, статистический комитет в своем анализе принял этот год отправной точкой исследования.

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В 2017 году 43,9% экспорта Беларуси приходилось на долю Российской Федерации, в свою очередь доля импорта из России в Республику Беларусь составила 57,2%. Беларусь экспортирует в РФ молочную и мясную продукция, грузовые автомобили, тракторы и седельные тягачи, мебель, сельскохозяйственную техника, холодильники, морозильники и холодильное оборудование.

По сравнению с 1996 годом объем внешней торговли товарами с Россией увеличился в пять раз и составил в 2017 году 32,4 млрд. долларов, а объем белорусского экспорта вырос вчетверо.

Беларусь и Россия сотрудничают и в образовательной сфере, на начало этого учебного года 397 граждан Российской Федерации обучалось в белорусских школах. А количество россиян в вузах превышает полторы тысяч человек.