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17:25 (мск), источник: Sputnik.md

Хорошая новость: в Молдове повысили пенсии

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. У пожилых людей в Молдове сегодня не так много поводов для радости. Но вот 1 апреля принесло им хорошую весть. И это действительно не шутка: пенсии по возрасту и ограничению возможностей, установленные в 2012—2013 гг.., будут перерассчитаны уже с 2 апреля.

Источник: Sputnik.md
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По плану правительства, в этом году валоризацию пенсий проведут для 142,3 тысячи получателей по возрасту и 22,4 тысячи бенефициаров пенсий по инвалидности.

С 1 апреля средний размер роста пенсий по возрасту в следствие валоризации составит 272 лея (с октября 325 леев), пенсий по инвалидности — 252 лея (с 1 октября 300 леев).

Досрочный перерасчет пенсий стал возможен благодаря росту поступлений в бюджет.

Кроме того, с 1 апреля в Молдове пройдет индексация на 6,6% всех видов пенсий. Правда, сама «надбавка» не будет высокой. Например, пенсии по возрасту вырастут всего лишь на 96,36 лея (532,1 тысячи человек), пенсии по инвалидности — в среднем на 75,82 лея (128,5 тысячи человек), пенсии по потере кормильца — на 50,49 лея (12 тысяч граждан), пенсия участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — на 201,31 лея (1792 человека).

В правительстве уточнили, что пенсии в этом году увеличат 715 тысячам гражданам Молдовы.

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