Хорошая новость: в Молдове повысили пенсии

По плану правительства, в этом году валоризацию пенсий проведут для 142,3 тысячи получателей по возрасту и 22,4 тысячи бенефициаров пенсий по инвалидности.

Кроме того, с 1 апреля в Молдове пройдет индексация на 6,6% всех видов пенсий. Правда, сама «надбавка» не будет высокой. Например, пенсии по возрасту вырастут всего лишь на 96,36 лея (532,1 тысячи человек), пенсии по инвалидности — в среднем на 75,82 лея (128,5 тысячи человек), пенсии по потере кормильца — на 50,49 лея (12 тысяч граждан), пенсия участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — на 201,31 лея (1792 человека).