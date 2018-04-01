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19:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области начинают массово забивать лошадей

Причина — вспышка опасных заболеваний: лептоспироза и инфекционной анемии.

ТАСС со ссылкой на главное управление ветеринарии по Омской области сообщает, что в нашем регионе сразу в пяти населенных пунктах до 15 июня вводится карантин из-за обнаружения очагов опасных заболеваний лошадей — лептоспироза и инфекционной анемии.

Специалисты отмечают, что данные вирусные заболевания не опасны для человека, но все животные в зоне карантина сдаются на убой. Известно, что по лептоспирозу карантин вводится в поселке Конезаводской Марьяновского района и в деревнях Канаковка и Маломогильное. Из-за инфекционной анемии лошадей животные будут уничтожены в поселках Веселая Поляна и Центрально-Любинский Любинского района. Какое именно количество лошадей будет уничтожено, пока не сообщается.

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