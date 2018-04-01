В Омской области начинают массово забивать лошадей
Причина — вспышка опасных заболеваний: лептоспироза и инфекционной анемии.
Причина — вспышка опасных заболеваний: лептоспироза и инфекционной анемии.
ТАСС со ссылкой на главное управление ветеринарии по Омской области сообщает, что в нашем регионе сразу в пяти населенных пунктах до 15 июня вводится карантин
Специалисты отмечают, что данные вирусные заболевания не опасны для человека, но все животные в зоне карантина сдаются на убой. Известно, что по лептоспирозу карантин вводится в поселке Конезаводской Марьяновского района и в деревнях Канаковка и Маломогильное.
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