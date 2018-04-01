Бахрейн обнаружил крупнейшее в своей истории месторождение нефти

«(Высочайший) комитет (по природным ресурсам и экономической безопасности), согласно своим планам, занимался освоением потенциала национальных нефтяных компаний с целью увеличить вдвое работы по разведке и выемке, что привело к обнаружению крупнейших запасов нефти в истории королевства», — сообщает агентство.