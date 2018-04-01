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20:48 (мск), источник: ТАСС

Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции. Об этом сообщило в воскресенье министерство финансов Китая.

Источник: AP 2018

«Со 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. <…> Фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что в целом политика Пекина по снижению на неизменном уровне и понижению пошлин в отношении товаров других стран не изменится. «Принятая нами мера призвана восполнить ущерб, который нанесен нашей стране введением в США пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из КНР», — подчеркивается в заявлении.

Президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли.

Американский лидер также поручил министру финансов Соединенных Штатов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

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26 марта© Ньюстюб
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