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21:39 (мск), источник: Sputnik.by

Минсельхозпрод: лояльность россиян к нашей продукции высокая

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Беларусь поставляет молочную продукцию в 46 стран мира, и только от России поступают нарекания на уровень качества, рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Источник: Sputnik.by

Сложности в торговле с Российской Федерацией незначительно повлияли на уровень экспорта, который в минувшем году достиг 2,1 миллиарда долларов. У белорусов и россиян схожие вкусовые предпочтения, это влияет на выбор России как приоритетного партнера. Тем не менее, Беларусь ищет и другие рынки.

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«Завоевать новый рынок — дело не одного дня. Мы сохраняем достигнутое и развиваем новое. Весь объем продукции, который мы производим дополнительно к объему прошлого года, отправляем на третьи страны. Лояльность российского покупателя очень высокая, однако конфликты есть, и мы полагаем, что дело в лоббировании интересов партнеров третьих стран», — отметил Богданов.

За прошлый год удалось на 25% увеличить уровень экспорта на рынок ЕС. Это один из сложнейших рынков из-за высоких таможенных пошлин.

«Для входа на рынок необходимо пройти процедуру сертификации. Сейчас 16 предприятий имеют право поставлять продукцию на рынок Европейского Союза. Из них предприятий, поставляющих молочную продукцию — восемь, еще пять — предприятия, специализирующиеся на рыбной продукции», — отметил эксперт.

Белорусские предприятия нарастили экспорт в Китай, который в 2017 году вырос к уровню экспорта 2016 года больше чем на 10%. Среди быстро растущих позиций — экспорт молока и молочных продуктов. Китай включил Беларусь в список приоритетных стран для импорта сельскохозяйственной продукции.

В прошлом году Беларусь поставила в Турцию икорного масла на десять миллионов долларов США. Сейчас планируют нарастить экспорт сыра. В целом, страны Персидского залива, среди которых Катар, Оман, Арабские эмираты, интересны для Беларуси. Экспорт в отдельные из них превысил миллион долларов.

В прошлом году одним из основных рынков была Грузия. В стране работает 14 магазинов шаговой доступности с белорусской продукцией. Лояльность покупателей к ней довольно высокая, сейчас Минсельхозпрод рассматривает возможность входа в торговые сети.

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