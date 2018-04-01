Белоруссия предложила России сформировать единый продовольственный рынок

Источник: AP 2018

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия могли бы сформировать единый продовольственный рынок и сообща координировать вопросы импорта продовольствия из третьих стран. Об этом заявил в воскресенье начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны. Алексей Богданов

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Богданов констатировал, что «на российском рынке с точки зрения потребителя у нас все хорошо, лояльность покупателей и доверие к качеству товаров высока». «Но постоянные конфликты действительно есть. Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран», — сказал Богданов.

Учитывая проблемы с ограничением поставок белорусского продовольствия в Россию, в Минске заявляют о необходимости диверсификации экспорта продукции сельского хозяйства. «Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта. За прошлый год фактически 5% в общем объеме поставок в Российскую Федерацию мы сняли и переориентировали на другие рынки сбыта», — рассказал Богданов.