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21:50 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия предложила России сформировать единый продовольственный рынок

В Минске также заявляют о необходимости диверсификации экспорта продукции сельского хозяйства.

Источник: AP 2018

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия могли бы сформировать единый продовольственный рынок и сообща координировать вопросы импорта продовольствия из третьих стран. Об этом заявил в воскресенье начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны.
Алексей Богданов
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Богданов констатировал, что «на российском рынке с точки зрения потребителя у нас все хорошо, лояльность покупателей и доверие к качеству товаров высока». «Но постоянные конфликты действительно есть. Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран», — сказал Богданов.

Учитывая проблемы с ограничением поставок белорусского продовольствия в Россию, в Минске заявляют о необходимости диверсификации экспорта продукции сельского хозяйства. «Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта. За прошлый год фактически 5% в общем объеме поставок в Российскую Федерацию мы сняли и переориентировали на другие рынки сбыта», — рассказал Богданов.

Россельхознадзор регулярно высказывает претензии к качеству белорусской продукции, особенно молочной. В феврале 2018 года ведомство даже объявляло о возможности введения временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья из него. Российское ведомство дважды переносило срок введения запрета, а затем отменило введение ограничений.

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