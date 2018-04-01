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22:52 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане намерены снизить пошлины на импорт товаров

В Узбекистане намерены принять меры по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию таможенно-тарифного регулирования.

Источник: Uzdaily.uz

Проект постановления Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию таможенно-тарифного регулирования Республики Узбекистан» опубликован для обсуждения.

Согласно документу, основными принципами дальнейшего совершенствования таможенно-тарифного регулирования являются:

  • усиление регулирующей функции таможенного тарифа исходя из приоритетов развития отраслей экономики, направленное на гармоничную интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости;
  • постоянное совершенствование системы тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом передового международного опыта, принципов и норм Всемирной торговой организации в целях нивелирования рисков и негативных последствий для экономики страны;
  • сохранение предоставления благоприятных условий для ввозимых технологического оборудования и техники в целях дальнейшей интенсификации процессов модернизации и перевооружения отечественного производства, ускоренной реализации инфраструктурных проектов;
  • создание условий для обеспечения местных производителей сырьем и материалами, не производимыми в республике либо производимыми в недостаточном объеме и используемыми в выпуске экспортоориентированной продукции;
  • применение принципов тарифной эскалации на готовые товары в целях развития внутреннего производства, способствующих реальному повышению конкурентоспособности отечественных товаров и исключающих случаи безосновательной защиты местного производства;
  • унификацию ставок таможенных платежей на схожие по виду, назначению, свойству и составу, близкие по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД) товары в целях исключения случаев их классификации в позиции, облагаемые более низкими ставками таможенных платежей при таможенном оформлении;
  • унификацию ставок акцизного налога на подакцизные товары, ввозимые и производимые в республике с учетом обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Узбекистан.

Документом с 1 май будет установлены ставки импортных таможенных пошлин и ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Узбекистана.

В документе говорится, что до 1 июля 2018 года в Узбекистане планируют внедрить интерактивную информационную платформу «Интегрированный тариф», позволяющую участникам внешнеэкономической деятельности получать в режиме реального времени на бесплатной основе подробную информацию об исчерпывающем перечне документов, необходимых для таможенного оформления всех видов товаров, предусмотренных в ТН ВЭД, включая определение ставок таможенных платежей, сведения обо всех нормативных документах, регулирующих режим перемещения товаров через таможенную границу.

До 1 июля 2018 года будут разработаны предложения по отмене льгот по таможенным платежам при ввозе товаров в страну.

«Запрещается истребование органами государственной таможенной службы при осуществлении субъектами предпринимательства внешнеэкономической деятельности документов, не предусмотренных в платформе «Интегрированный тариф», отмечается в документе.

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