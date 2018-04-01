В Узбекистане намерены снизить пошлины на импорт товаров
В Узбекистане намерены принять меры по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию
В Узбекистане намерены принять меры по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию
Проект постановления Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию
Согласно документу, основными принципами дальнейшего совершенствования
Документом с 1 май будет установлены ставки импортных таможенных пошлин и ставки акцизного налога на подакцизные товары, завозимые на территорию Узбекистана.
В документе говорится, что до 1 июля 2018 года в Узбекистане планируют внедрить интерактивную информационную платформу «Интегрированный тариф», позволяющую участникам внешнеэкономической деятельности получать в режиме реального времени на бесплатной основе подробную информацию об исчерпывающем перечне документов, необходимых для таможенного оформления всех видов товаров, предусмотренных в ТН ВЭД, включая определение ставок таможенных платежей, сведения обо всех нормативных документах, регулирующих режим перемещения товаров через таможенную границу.
До 1 июля 2018 года будут разработаны предложения по отмене льгот по таможенным платежам при ввозе товаров в страну.
«Запрещается истребование органами государственной таможенной службы при осуществлении субъектами предпринимательства внешнеэкономической деятельности документов, не предусмотренных в платформе «Интегрированный тариф», отмечается в документе.
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