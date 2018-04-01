ЦБ: Обменный курс за январь-март т.г. укрепился на 0,5%
Цены по наблюдаемой корзине товаров в первом квартале 2018 года увеличились в среднем на 1%. Об этом сообщает Центральный банк со ссылкой на предварительные данные.
Цены по наблюдаемой корзине товаров в первом квартале 2018 года увеличились в среднем на 1%. Об этом сообщает Центральный банк со ссылкой на предварительные данные.
При этом, в марте т.г. зафиксировано снижение среднего уровня цен по данной группе товаров на 0,4%, тогда как рост цен в январе и феврале т.г. составил 0,6% и 0,7% соответственно, что свидетельствует о постепенном снижении и стабилизации уровня цен по изучаемой группе товаров.
В частности, согласно данным, собранным по всем регионам Узбекистана, в
Для сравнения, в первом квартале 2017 года по данным Государственного комитета по статистике цены на многие указанные виды товаров демонстрировали динамику роста. В частности, репчатый лук подорожал на 47,2%, картофель — на 27,2%, яйца — на 3,1%, морковь — на 1,9%, растительное масло — на 1,5%, сахар — на 1,4%, мука пшеничная — на 0,6%, мясо и птица — на 0,5%, одежда — на 2,9%, обувь — на 2,1%, холодильники — на 4,8%, телевизоры — на 3,3%, пылесосы — на 2,4%.
Обузданию инфляционных процессов и стабилизации уровня цен в потребительском секторе экономике способствовали такие факторы как сохранение стабильности обменного курса в первом квартале т.г., а также низкие темпы роста денежной массы.
Так, обменный курс за
В первом квартале 2018 года денежная масса увеличилась в целом на 1% (в аналогичном периоде 2017 года — на 7,6%). Объем наличных денег в обращении в рассматриваемом периоде сократился более чем на 6% против увеличения на 21% в соответствующем периоде 2017 года.
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