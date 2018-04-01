Банки пересчитали СМС
Спор банков с сотовыми операторами продолжается — на днях банкиры вновь пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на повышение тарифов на
Спор банков с сотовыми операторами продолжается — на днях банкиры вновь пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на повышение тарифов на
В распоряжении «Ъ» оказалась жалоба, направленная президентом ассоциации банков «Россия» Георгием Лунтовским в ФАС. В письме господин Лунтовский сообщил, что ассоциация провела опрос среди 37 банков в связи с повышением операторами сотовой связи стоимости СМС в течение последних нескольких месяцев. Рост цен с начала 2018 года отметили 80% кредитных организаций, в основном в феврале и марте. «Подорожание услуг операторов связи приведет к увеличению в 1,5−2,5 раза (по сравнению с прошлым годом.— “Ъ”) расходов на
По закону «О национальной платежной системе» банки обязаны информировать клиентов об операциях по картам, причем наиболее распространенным способом является
В апреле 2017 года ФАС признала рост тарифов операторов сотовой связи на
В обращении приводятся данные, по которым с начала года для банков в среднем МТС якобы повысила тарифы на 110%, «МегаФон» — на 76%, «Билайн» же отменил возможность отправлять сообщения на латинице, в результате чего объем уведомления и его стоимость выросли в два раза. При этом результаты опроса также показали, что 98% банков используют
Тарифы сотовых операторов на отправку СМС уникальны для каждого банка. При этом кредитные организации не афишируют условия договоров с операторами, поскольку в них записаны жесткие условия неразглашения. «В случае нарушения банкам резко повышаются расценки на отправку СМС», — пояснил представитель крупного банка.
Чтобы не перекладывать растущие расходы на клиентов, банки начали оптимизацию процессов информирования. «Будет актуализирована база
Постоянно дорожающие СМС банкиры пытаются заменить другими каналами информирования. Среди них роботы на телефоне, боты в мессенджерах,
Как пояснили в ВТБ, этому способствует удобство данного канала, высокая скорость и безопасность. Однако у
Виталий Солдатских
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