Китай интересуется медью в Хабаровском крае
Освоение Малмыжского месторождения оценивается в 1,5 млрд долларов.
Освоение Малмыжского месторождения оценивается в 1,5 млрд долларов.
Одна из крупнейших металлургических компаний КНР China Minmetals рассматривает возможность участия в Малмыжском месторождении меди в Нанайском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Его освоение оценивается в $1,5 млрд. China Minmetals будет интересовать доля не менее блокирующей, а Китай наращивает присутствие в медных активах на фоне бума электромобилей.
«Компания рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее рассказывало о том, что ООО «Амур Минералс» во главе с гражданином США Томасом Эдвардом Боуэнсом инвестиционный проект около села Малмыж в Нанайском районе реализует с 2010 года. В результате проведенных поисковых и оценочных работ там выявлено крупнейшее
IG Copper оценивает инвестиции в Малмыжское в $1,5 млрд (строительство ГОКа на 30 млн тонн руды в год и отработку за 25−37 лет), NPV может составить $1,7 млрд, IRR — 30%.
Китай — крупнейший импортер и потребитель меди (около 50% из 23,67 млн тонн в 2017 году, по данным ICSG). По оценкам IDTechEx, ежегодный спрос на медь со стороны электромобилей к 2027 году достигнет 1,74 млн тонн. Власти КНР установили, что на электромобили к 2025 году должно приходиться 20% продаж.
Сейчас у китайцев нет крупных долей в цветмете РФ, за исключением принадлежащей Zijin Mining «Лунсин», которая разрабатывает в Туве небольшое
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