Китай интересуется медью в Хабаровском крае

Источник: Reuters

Одна из крупнейших металлургических компаний КНР China Minmetals рассматривает возможность участия в Малмыжском месторождении меди в Нанайском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Его освоение оценивается в $1,5 млрд. China Minmetals будет интересовать доля не менее блокирующей, а Китай наращивает присутствие в медных активах на фоне бума электромобилей.

«Компания рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае», — заявили в минвостокразвития по итогам встречи Александра Галушки с инвесторами в КНР.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее рассказывало о том, что ООО «Амур Минералс» во главе с гражданином США Томасом Эдвардом Боуэнсом инвестиционный проект около села Малмыж в Нанайском районе реализует с 2010 года. В результате проведенных поисковых и оценочных работ там выявлено крупнейшее золото-меднопорфировое месторождение в России. Его запасы составляют 5,6 млн тонн меди и 298 тонн золота. Его промышленное освоение планируется начать в 2021 году. К 2025 году предусматривается строительство горно-обогатительного комбината производственной мощностью первой очереди по добыче 20 млн тонн руды и производству 75 тыс тонн меди и 3,6 тонны золота в концентрате в год.

IG Copper оценивает инвестиции в Малмыжское в $1,5 млрд (строительство ГОКа на 30 млн тонн руды в год и отработку за 25−37 лет), NPV может составить $1,7 млрд, IRR — 30%.

Китай — крупнейший импортер и потребитель меди (около 50% из 23,67 млн тонн в 2017 году, по данным ICSG). По оценкам IDTechEx, ежегодный спрос на медь со стороны электромобилей к 2027 году достигнет 1,74 млн тонн. Власти КНР установили, что на электромобили к 2025 году должно приходиться 20% продаж.