Минобороны успешно испытало новую противоракету

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает официальный печатный орган Минобороны «Красная звезда».

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — приводит издание слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрея Приходько.

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Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В середине февраля Минобороны сообщило об испытании модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. По окончании мероприятий Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.