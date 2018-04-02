Минобороны успешно испытало новую противоракету
Ракета системы ПРО, предназначенная для защиты Москвы, успешно поразила условную цель на полигоне
Ракета системы ПРО, предназначенная для защиты Москвы, успешно поразила условную цель на полигоне
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО на полигоне
«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — приводит издание слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС
Система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств
В середине февраля Минобороны сообщило об испытании модернизированной ракеты ПРС-1М системы ПРО на полигоне
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