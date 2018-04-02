Авиаперелеты из Красноярска в Таджикистан могут прекратиться
Со 2 апреля четыре российские авиакомпании лишены разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд.
Со 2 апреля четыре российские авиакомпании лишены разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд.
Такое решение приняли авиационные власти Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний РФ.
«Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям», — сообщил источник. По его словам, в число этих авиакомпаний вошли «Уральские авиалинии», «UTair», «Сибирь» и «Северный ветер». Допуски отозвали на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.