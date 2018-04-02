Авиаперелеты из Красноярска в Таджикистан могут прекратиться

Такое решение приняли авиационные власти Таджикистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний РФ.

«Авиавласти Таджикистана со 2 апреля отзывают у нескольких российских авиакомпаний ранее выданные разрешения на выполнение полетов по 11 направлениям», — сообщил источник. По его словам, в число этих авиакомпаний вошли «Уральские авиалинии», «UTair», «Сибирь» и «Северный ветер». Допуски отозвали на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары и Сургута. Напомним, что, помимо «Уральских авиалиний», рейсы в Душанбе из Красноярска выполнял таджикский авиаперевозчик Somon Air, который с сегодняшнего дня также приостанавливает полеты в Россию.