Казахскую академию транспорта продали за 10 млрд тенге

Источник: Nur.kz

Учебное заведение было выставлено на электронные торги на площадке www.gosreestr.kz.

Претенденты на покупку вуза должны были внести 72 млн 150 тысяч тенге в качестве гарантийного взноса.

В учебном заведении ведется подготовка работников по обслуживанию автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе городского электротранспорта и метро, а также специалистов в областях IT-технологий, телекоммуникации и финансово-экономических структур.

Отмечается, что покупатель учреждения не имеет права менять сферу его деятельности, а также в течении 5 лет изменять количество академических специалистов.