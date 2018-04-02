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07:27 (мск), источник: Nur.kz

Казахскую академию транспорта продали за 10 млрд тенге

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева продана в частные руки за 10 250 999 999 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда «Самрук-Казына».

Источник: Nur.kz

Учебное заведение было выставлено на электронные торги на площадке www.gosreestr.kz.

Претенденты на покупку вуза должны были внести 72 млн 150 тысяч тенге в качестве гарантийного взноса.

В учебном заведении ведется подготовка работников по обслуживанию автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе городского электротранспорта и метро, а также специалистов в областях IT-технологий, телекоммуникации и финансово-экономических структур.

Отмечается, что покупатель учреждения не имеет права менять сферу его деятельности, а также в течении 5 лет изменять количество академических специалистов.

В Фонде напомнили, что до 2020 года намерены передать в конкурентную среду 215 активов.

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