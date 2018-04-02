Казахскую академию транспорта продали за 10 млрд тенге
Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева продана в частные руки за 10 250 999 999 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на
Казахская академия транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева продана в частные руки за 10 250 999 999 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на
Учебное заведение было выставлено на электронные торги на площадке www.gosreestr.kz.
Претенденты на покупку вуза должны были внести 72 млн 150 тысяч тенге в качестве гарантийного взноса.
В учебном заведении ведется подготовка работников по обслуживанию автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе городского электротранспорта и метро, а также специалистов в областях
В Фонде напомнили, что до 2020 года намерены передать в конкурентную среду 215 активов.
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