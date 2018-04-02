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07:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и света в Челябинске 2 апреля

Список домов.

Источник: Reuters

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 2 апреля, плановые отключения ЖКХ не проводятся.

В Курчатовском районе запланировано отключение газа с 9 до 17 часов по улицам:

— Комсомольский пр., 91; Титановая, 1.

В Ленинском районе сегодня не будет электроэнергии в домах по адресам:

— 2-я Электровозная, 61−77; Артема, 177−195; пер. 8-й Целинный, 13, 20−30; 3-я Электровозная, 78 с 9:30 до 16 часов;.

— Эстонская; Виленская; Брестская; 3-я Электровозная; 4-я Электровозная; Цимлянская, 12−36; Туруханская, 24−30 с 8 до 18 часов.

В Металлургическом районе 2 апреля будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— 60 лет Октября, 30; П. Калмыкова, 19-а.

Не будет электроэнергии в домах по Прокатной, 18 и 18-а, 20.

В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов по адресам:

— пр. Ленина, 49 (1−2п), 53 (4−5п); Елькина, 61 (1п).

Свет отключат с 8 до 18 часов в домах по адресам:

— ч/с пос. Смолино: Чапаева, 72−127; Казачья, 24−75; Западная, 12−60, 33−119; пер. Дачный, 1−9; пер. Акаций, 1−10; Восход, 1−22; Садовая, 1−33; Гагарина, 50−60; пер. Гагарина, 1−12; Вечерняя, 1−12; Матросова, 48−58; Фестивальная, 44−54.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача электричества в домах по адресам:

— пос. Развязка с 10 до 15 часов;.

— 40-летия Октября, 31, 31-а, 33, 36 с 9 до 18 часов.

В Центральном районе отключат воду с 9 до 18 часов в доме по улице Воровского, 34 с 09.00.

— Кирова, 80, 82, 84, 86, 90, 139, 139а, 141; пл. Ярославского, 1.

Не будет газа с 9 до 17 часов в домах по адресу Цвиллинга, 35.

Запланировано отключение электроэнергии с 10 до 18 часов в дома по адресам:

— Российская, 63-а, 65; 3-го Интернационала, 58, 62, 64, 66; Архитекторная, 38.

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